Muğla'da otomobiliyle seyir halindeyken silahla vurulan kadın, aracı sürmeye devam ederek kendini hastanenin acil servisine attı. Kadının durumunun ağır olduğu belirtilirken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Fethiye'de silahlı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan kadın hastaneye kendi kullandığı otomobili ile geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken silahla vurularak yaralanan kadın otomobili hastaneye kadar sürdü. Tedavi altına alınan kadının durumu kritik.

SIRTINDAN VURULDU

Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi. Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi.

DURUMU AĞIR

Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı. A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.