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Fethiye'de Ölüdeniz festivalinde Türk Yıldızları'nın uçuşunu binlerce kişi izledi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Gösteriyi Çalış Sahili'nden ve teknelerden izleyen binlerce kişi, Türk Yıldızları'nın manevralarını cep telefonlarıyla kaydetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Dalaman 16. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanan Türk Yıldızları'nın gösterisini izlemek isteyen vatandaşlar, Foça Mahallesi'ndeki Çalış Sahili'ne geldi.

Bazıları da gösteriyi tekneleriyle denize açılarak takip etti.

Türk Yıldızları, Fethiye semalarındaki manevralarıyla izleyenlerin beğenisini topladı.

Binlerce kişi, Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: AA
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