Haberler

Muğla'da otomobilin, hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

Muğla'da otomobilin, hafif ticari araçla çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen kazada, hatalı sollama sonucu çarpışan otomobil ve hafif ticari araçta 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 4 kişinin tedavisi devam ediyor.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobilin, karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpıştığı kazada Halil Efe Yılmaz'ın (3) ardından Zeliha Yılmaz (60) ve Selma Türkoğlu (75) da hayatını kaybetti. Böylece, kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında, Fethiye-Çameli kara yolu Üzümlü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'nin Çameli ilçesinden Fethiye yönüne giden 48 AKR 532 plakalı otomobil, hatalı sollama sonucu karşıdan gelen 48 RH 296 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, her 2 araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralanan otomobil sürücüsü Yıldıray Yılmaz (41), yanındaki Zeliha Yılmaz, Havva Yılmaz (48), Halil Efe Yılmaz, ikizi Zeliha Yılmaz (3) ile diğer aracın sürücüsü Emin Türkoğlu (73) ve eşi Selma Türkoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Halil Efe Yılmaz, tedaviye alındığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Zeliha Yılmaz ve Selma Türkoğlu da dün gece yaşamını yitirdi. Böylelikle, kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Diğer 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi

CHP'den istifa eden Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Buca Belediyesi işçileri ödenmeyen ücretleri nedeniyle iş bıraktı

Ücretleri ödenmeyen belediye işçileri kazan kaldırdı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diyetisyenden skandal paylaşım! Tutuklanarak cezaevine gönderildi
250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis kuruluyor! İstanbul'daki fabrika da taşınacak
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi

Caninin ifadesi kan dondurdu: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi