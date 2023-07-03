Fethiye'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlamaları

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Fethiye'de deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Beşkaza Meydanı'nda ise Atatürk Anıtı önüne çelenk sunma töreni düzenlendi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla denize çelengi, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay bıraktı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Fethiye'de, Şövalye Adası açıklarında deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Beşkaza Meydanı'nda ise Atatürk Anıtı önüne çelenk sunma töreni düzenlendi.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında, Fethiye kordon boyundan Prenses İklim teknesiyle Şövalye Adası açıklarına kadar gidilirken sahil güvenlik botu ile polis botu ve o anda çevreden geçen tekneler sirenler ve kornalar çaldı. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla denize çelengi, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay bıraktı.

Çelenk sunma törenine, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye Liman Başkanı Abdurrahman Kara, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çiçek, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Erdal Kıreker, İlçe Turizm Danışma Müdürü Saffet Dündar ve diğer yetkililer katıldı.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, şunları söyledi:

"Tüm deniz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Göcek'te başlatılan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları bugün de Fethiye'de yapılıyor. Önce çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Denize tekne ile açılarak tüm şehit denizcilerimiz için denize çelenk bırakıldı. Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren ve DTO yetkililerinin Kabotaj Bayramları'nı tebrik ediyorum. Körfeze koylara sahip çıkılarak denizlerimiz korunmaya devam edecektir. Ayrıca bugün Fethiye'de başta yağlı direk olmak üzere çeşitli yarışmalar gerçekleştirilecektir. Tüm halkımızın Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise şöyle konuştu:

"1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Göcek'teki etkinliklerle birlikte, bayram vesilesiyle 3 gün rötarlı olmak kaydıyla çelenk sunumu yapıldı. Ardından sayın kaymakamımız ve denizcilerimiz ile denizde çelenk sunumunu gerçekleştirdik. Bayram için olan etkinliklerimiz akşam devam edecek. Turizm sektörü bayram da sebebiyle çok yoğun geçiyor. Seçimlerdeki belirsizlikler de ortadan kalktı. Teknecilerimiz başta olmak üzere turizm sektöründe çalışan herkesin yüzü gülüyor. Fethiye'ye yoğun bir ilgi var. Fethiye'yi 1 milyona yakın turistin ziyaret ettiği tahmin ediliyor. Bizim adımıza mutluluk verici. Fethiye, Göcek ve bölgedeki tüm marinalar dolmuş durumda. Biz, belediye olarak elimizden gelen tüm yardımı gösteriyoruz. Bu bölgemizde deniz sektörüyle uğraş veren tüm denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlarım."

Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı İlkay Tugay ise "Kabotaj Bayramı etkinlikleri için burada toplandık. Ülkemiz ve sektörümüz için çok önemli bir bayram. Çelenk sunma ve denize çelenk bırakma törenimizi gerçekleştirdik. Akşam üzeri 18: 00'de de eğlence için çeşitli organizasyonlarımız olacak. Herkesi bu anlamlı günde etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.