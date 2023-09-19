Fethi Açıkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Vatandaşın Izdırabını Dinlemek Yerine Göçmen Konusunda CHP'yi Yurtdışında Şikayet Etmek, Yeni Bir...

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde katıldığı bir programda, “Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı ne yazık ki acımasız” sözlerini eleştirdi. Açıkel, “Milletimizin büyük çoğunluğunun isteği, Suriye hükümeti ile anlaşarak kontrollü bir şekilde sığınmacıların ülkelerinde geri iskan edilmesidir. Vatandaşın ızdırabını dinlemek yerine, göçmen konusunda CHP'yi yurtdışına şikayet etmek, yeni bir pazarlıkçı yaranma çabasıdır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde katıldığı bir programda, "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı ne yazık ki acımasız" sözlerini eleştirdi. Açıkel, "Milletimizin büyük çoğunluğunun isteği, Suriye hükümeti ile anlaşarak kontrollü bir şekilde sığınmacıların ülkelerinde geri iskan edilmesidir. Vatandaşın ızdırabını dinlemek yerine, göçmen konusunda CHP'yi yurtdışına şikayet etmek, yeni bir pazarlıkçı yaranma çabasıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir programda, CHP'nin sığınmacı politikasını eleştirerek, "Ülkemizde ana muhalefet partisinin mültecilere bakışı ne yazık ki acımasız. Hatta seçim kampanyasında 'seçimi kazandığımız takdirde mültecileri sınır dışı edeceğiz' diye tehdit savurdu. Biz mültecilere olan ev sahipliğimizi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Şu anda bizde 5 milyona yakın mülteci var. Bütün gayretimizle ev sahipliğimizi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Milletvekili Fethi Açıkel, yaptığı yazılı açıklama ile Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Açıkel, "Erdoğan, hem ABD'ye partimiz CHP'yi şikayet ediyor, hem de mültecilere Türkiye'nin bakmaya devam edeceğini söylüyor. CHP, sığınmacılara karşı hiçbir zaman acımasız olmadı. CHP olarak biz, AKP'nin sahte ve samimiyetsiz muhacir edebiyatına karşıyız" dedi.

Açıkel, "CHP olarak ilk günden itibaren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının esenliğini ve güvenliği önceledik. Türkiye'ye dönük düzensiz göçe izin vermek, Ortadoğulaştırma ve İhvanlaştırma ile birlikte, Cumhuriyetimize karşı en büyük tehdittir. Milletimizin büyük çoğunluğunun isteği, Suriye hükümeti ile anlaşarak kontrollü bir şekilde sığınmacıların ülkelerinde geri iskan edilmesidir. Vatandaşın ızdırabını dinlemek yerine, göçmen konusunda CHP'yi yurtdışına şikayet etmek, yeni bir pazarlıkçı yaranma çabasıdır" sözleriyle Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi.