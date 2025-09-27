Ferdi Zeyrek Amfi Salonu Açılışı Yapıldı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediyesi tarafından tadilatı yaptırılan ve merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği Amfi Salonu'nun açılış törenine katıldı.

Uşak Belediyesi tarafından tadilatı yaptırılan merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adının verildiği ' Ferdi Zeyrek Amfi Salonu' açılışı için düzenlenen törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, merhum Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, merhum Ferdi Zeyrek'in görüntülerinin yer aldığı videonun izletildiği sırada eşi Nurcan Zeyrek gözyaşlarını tutamadı. Zeyrek, eşinin adının bir tesise verilmesinden dolayı teşekkür ederek, "Ferdi sosyal hayatın kalitesinin o şehrin kimliğinde önemli bir etkiye sahip olduğuna inanırdı. Bu nedenle çok sevdiği Manisa'mıza sosyal etkinliklerin çeşitliğinin artması, erişimin kolaylaşması, tüm kesimlerin sağlanması için çok çalışırdı. Bugün görüyorum ki, Ferdi'nin hayalleri, idealleri, Manisa'yı aşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Ben inanıyorum ki, Ferdi'nin adının yaşatıldığı her tesiste etkinlikler yapıldıkça onun ruhu da orada olacaktır." dedi.

'BU BÜYÜK DÜNYANIN EN İYİ İNSANI'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Türkiye'de birçok yerde merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in isminin yaşatıldığını belirterek, "Bu güzel gece için Özkan Yalım'a, belediye meclisine, belediye emekçilerine, Uşak'taki il örgütümüze, katkı koyan herkese ve buraya koşup gelen herkese teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte olmak, bizler için çok güzeldi. Ferdi Zeyrek kardeşimi bir kez daha rahmetle, özlemle, minnetle anıyorum. Pazartesi günü sevgili Nurcan, Manisa'daki bir lansmanla Ferdi Zeyrek Vakfı'nı hayata geçirecek, tanıtımını yapacak. Ferdi Zeyrek'in vefatında 'Biz ne yapabiliriz' diyen herkesi, Ferdi Zeyrek Vakfı'na destek olmaya, kimsesiz çocukların okumasına, yoksulların burs almasına katkı vermeye ve bu büyük dünyanın en iyi insanının bu iyilik hareketini vakıfta sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi, katılımcılar tarafından kesildi. Özel ve beraberindekiler daha sonra Ferdi Zeyrek Amfi Salonu'nda düzenlenen Fazıl Say ve Seranad Bağcan konserine katıldı.