Üye Girişi
Haberler

Fenomen çoban 'Ben neden fakirim, araştırılsın' videosuyla izlenme rekoru kırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünden 29 oy alarak seçimi kaybeden ve kendisine oy vermeyen baldızı ile bacanağına yazdığı sitem dolu şiirle fenomen olan Aydın Battal, 'Ben neden fakirim, araştırılsın' videosuyla da izlenme rekoru kırdı.

Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünden 29 oy alarak seçimi kaybeden ve kendisine oy vermeyen baldızı ile bacanağına yazdığı sitem dolu şiirle fenomen olan Aydın Battal, "Neden fakirim" videosuyla izlenme rekoru kırdı.

Kırşehir'in Akpınar ilçesine bağlı Aşağı Homurlu köyünde yerel seçimlerden sonra aldığı oy oranı ve sitem dolu şiiri ile haber olan çoban Aydın Battal, bir dizide 3 bölüm için teklif almış ve dizide de şiirlerinde olduğu gibi muhtar adayı rolünde oynamıştı. Dizi çekimlerinden sonra hayatının bir bölümü belgesel olan Battal, 'Neden fakirim' konulu videosuyla da sosyal paylaşım sitelerinde en çok izlenen ve takip edilenler arasında yer aldı. Aşağı Homurlu köyünde çobanlık yapan Aydın Battal, üzerinde üç yük olduğunu söylediği ve fakirliğinin araştırılmasını istediği video ile ilgili olarak, "Benim videolarım dolaşımda. Ben yüzde 50 paradan yana fakirim, yüzde 50 oranda da zihinden fakirim ama hayatın tadını çıkarıyorum" dedi.

Zenginlerin kendisi gibi hayattan zevk alamayacağını da sözlerine ekleyen Battal, "Hayatın tadını alıyorum. Bir zengin benim gibi yaşayıp zevk alamaz. Ben de onlar gibi yaşayıp sanırım hayattan keyif alamam. Ben böyle seviyorum" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kırşehir Aydın Yerel Magazin Güncel Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23-24 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Büyükçekmece, Eyüp, Üsküdar elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 23-24 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Mamak, Altındağ, Sincan elektrik kesintisi! İztutu Plajı nerede, hangi ilde ve ilçede, nereye bağlı? İztutu Plajı giriş ücreti 2024 ne kadar? İşte İztutu Plajı yol tarifi Blum ne zaman listelenecek? Blum coin listelendi mi, ne zaman çıkacak? Blum coin listelenme tarihi Kıyamet alametleri nelerdir, kaç tanesi gerçekleşti? 54 kıyamet alametleri nelerdir? Gerçekleşen ve gerçekleşmeyen kıyamet alametleri Oğuz Aydın aslen nereli, kaç yaşında? Oğuz Aydın hangi takımda, hangi mevkide oynuyor? Türksat 42.0e otomatik arama frekansı! Türksat tüm kanallar otomatik arama frekans bilgileri, polarizasyon, sembol oranı, FEC nedir? 19 Nisan hangi burç? Nisan'ın 19'unda doğanlar hangi burç oluyor? 19 Nisan burcu! 21 Mart hangi burç? Mart'ın 21'inde doğanlar hangi burç oluyor? 21 Mart burcu! Esenyurt hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Esenyurt nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı?
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title