Piyanist Fazıl Say, CSO Ada Ankara'da iki ayrı konserde dinleyiciyle buluştu

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Türkiye turnesi kapsamında Ankara'da verdiği iki konserle Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinin dizelerini müzikle buluşturduğu 'Şarkılar' projesini sahneye taşıdı. Konserde, Say'ın eşi Aslıhan And Say için yazdığı eserler ve ünlü şairlerin şiirlerinden bestelenmiş eserler dinleyicilere sunuldu.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye turnesi kapsamında Ankara'da konser verdi.

CSO Ada Ankara'daki Ziraat Bankası Ana Salonu'nda sahne alan Say, Türk ve dünya edebiyatının önemli şairlerinin dizelerini müzikle buluşturduğu "Şarkılar" projesini, saat 16.00 ve 20.00'de verdiği iki konserle dinleyiciyle buluşturdu.

Fazıl Say'a sahnede vokalist Serenad Bağcan, flütte Aslıhan And Say ve vurmalı çalgılarda Aykut Köselerli eşlik etti.

Usta piyanist, konserin açılışını eşi Aslıhan And Say için yazdığı "Bosphorus Romance" eseriyle yaptı.

Say, klasik eserleri caz formatında yorumladığı "Alla Turca Jazz" eserinin ardından, Nazım Hikmet, Metin Altıok, Cemal Süreya, Ömer Hayyam, Can Yücel ve Turgut Uyar'ın şiirlerinden bestelenmiş eserleri seslendirdi.

Konserde eserler hakkında dinleyicileri bilgilendiren Say, Ankara'da konser vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müzikseverlere teşekkür etti.

Serenad Bağcan'ın "İnsan İnsan" eserini seslendirmesiyle sona eren konseri sanatseverler ayakta alkışladı.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
