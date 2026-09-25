Fatih'teki Davutpaşa Anadolu Lisesi 1485'ten beri eğitim veriyor

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HAMDİ DİNDİREK / GÖKÇE KARAKÖSE - Fatih'te 1485'te sıbyan mektebi olarak başlayan eğitim serüvenini rüştiye, sultani, ortaokul ve lise olarak sürdüren Davutpaşa Anadolu Lisesi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan 5 asrı aşkın eğitim geleneğini yaşatıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" isimli dosya haberinin bu bölümünde, 1485'te başlayan eğitim yolculuğunda farklı kademelerde hizmet veren, savaşlara ve depremlere tanıklık eden Davutpaşa Anadolu Lisesinin geçirdiği dönüşüm, eğitim anlayışı ve yetiştirdiği önemli mezunlar ele alındı.

Sultan II. Bayezid'in sadrazamı Koca Davut Paşa tarafından yaptırılan okul, ilk olarak Davutpaşa Külliyesi içerisinde yer alan sıbyan mektebi olarak eğitim hayatına başladı. İstanbul'un ilk Türk sıbyan mektebi olarak anılan eğitim yuvası, Davutpaşa Taş Mektebi ve Nazperver Kadın Mektebi isimleriyle de biliniyor.

Davut Paşa'nın vakfı içerisinde yer alan okulun çevresinde, onun adını taşıyan cami, hamam, medrese ve türbe gibi tarihi yapılar da bulunuyor.

Osmanlı eğitim sisteminde yaşanan değişimlerle birlikte 1847'de Rüştiye Mektebi olarak hizmet vermeye başlayan okul, 1891'de Merkez Rüştiyesi adını aldı. Dönemin Maarif Nazırı Ahmet Kemal Paşa da okulda öğretmenlik yaptı.

İstanbul'un eğitim tarihindeki değişimlere tanıklık eden okul, 1894'te meydana gelen büyük İstanbul depreminde ağır hasar gördü.

Sokak tarafına bakan duvarı dışında büyük bölümü yıkılan okul, 1897'de Sultan II. Abdülhamid'in emriyle Maarif Nazırı Ahmet Zühtü Paşa tarafından üç katlı kagir yapı olarak yeniden inşa ettirildi.

1913 yılında ise "sultani" statüsüne geçen okul, bundan birkaç yıl sonra da yaklaşık 60 öğrencisini Çanakkale Savaşı'na katılmak üzere cepheye gönderdi. Balkan Harbi sırasında ise Cerrahpaşa Hastanesi'ne yakınlığı sebebiyle hastane olarak kullanıldı.

5 asırda farklı alanlarda isimler yetiştirdi

Cumhuriyet'in ilanının ardından eğitim sistemindeki düzenlemelerle kurumun statüsü de değişti. 1924'te Davutpaşa Erkek Ortaokulu adını alan kurum, 1955'te karma eğitime geçerek Davutpaşa Karma Ortaokulu olarak faaliyetlerini sürdürdü. 1969'da Davutpaşa Lisesine dönüşen okulda, tarihi binanın yanı sıra yapılan yeni binayla eğitim alanları genişletildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2013-2014 eğitim öğretim yılında genel liseden Anadolu lisesine dönüştürülen kurum, Davutpaşa Anadolu Lisesi adıyla eğitim vermeye devam ediyor.

Biri tarihi, diğeri daha sonraki yıllarda yapılan iki binanın bulunduğu okulda, 15. yüzyılda başlayan eğitim geleneği günümüzde de sürdürülüyor.

İstanbul'un eğitim hafızasında önemli bir yere sahip olan okul, uzun geçmişinde bilim, edebiyat, sanat ve kültür dünyasından çok sayıda ismin yetişmesine katkı sundu.

Bestekar Mehmed Celaleddin Dede, gölge oyunu ustası ve meddah Hayali Küçük Ali olarak tanınan Mehmet Muhittin Sevilen, bestekar ve kemani Abdülkadir Töre, ressam Refik Fazıl Epikman, edebiyat tarihçisi Mustafa Nihat Özön ve yayıncı Remzi Bengi, kurumun farklı dönemlerinde eğitim gören isimler arasında yer aldı.

Sonraki dönemlerde ise sanatçı Perran Kutman, karikatürist Oğuz Aral, yazar Murathan Mungan ve ilaç sektöründe bilinen ürünlerden birinin mucidi Necip Akar okulun mezunları arasında yer aldı.

Davutpaşa Anadolu Lisesi Müdürü Ceyda Çakıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 60'a yakın öğretmen ve 1089 öğrenciyle eğitim yolculuklarını sürdürdüklerini söyledi.

Çakıroğlu, "Tarihi bir okulda görev yapmak çok güzel bir duygu, ayrı bir zevk. Bahçemizden de anlaşıldığı gibi atmosferi çok güzel. Davutpaşa Anadolu Lisemiz, tarihi anlamda Türkiye'nin ilk 100 okulu arasında geçmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA