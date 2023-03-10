Eski eşinin uygunsuz fotoğrafını gönderen kişiyi kovalayıp art arda kurşun yağdırdı

Geçtiğimiz pazartesi günü saat 19.30 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Özgür D. mahallede karşılaştığı Emrah Y.'yi silahla vurduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda sokaktaki 3 araca da kurşun isabet etti.

VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Emrah Y. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Özgür D.'yi kısa sürede silahıyla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özgür D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Emrah Y.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

UYGUNSUZ FOTOĞRAF GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Öte yandan ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda Özgür D.'nin, Selma A. ile bir süre önce boşandığı ortaya çıktı. Selma A.'nın daha sonra ise Emrah Y. ile ilişkiye başladığı ve bu ilişkinin de bir süre sonra bittiği öğrenildi. Emrah Y.'nin, Özgür D.'ye, Selma A.'nın uygunsuz fotoğraflarını yolladığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği öğrenildi.

KOVALAYARAK ART ARDA ATEŞ ETTİ

Şüpheli Özgür D.'nin farklı suçlardan toplam 10 kaydının olduğu ortaya çıktı. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Özgür D.'nin Emrah Y.'yi sokakta kovalayarak art arda ateş ettiği görülüyor.