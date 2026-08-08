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Fatih'te iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi, biri hastanede

Fatih'te iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi, biri hastanede
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Sarayburnu'nda serinlemek için denize giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi. Ağabey vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, 15 yaşındaki kardeş dalgıçlar tarafından bulundu ve hastaneye kaldırıldı; durumunun kritik olduğu bildirildi.

Fatih'te serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kardeşten biri hastaneye kaldırıldı.

Sarayburnu sahilinde serinlemek amacıyla denize giren ağabey ve kardeşi, bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Kardeşlerin çırpınışlarını gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla ağabey denizden çıkarılırken, kardeşi suda kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaybolan 15 yaşlarındaki çocuk, polis ve itfaiye dalgıçlarının çalışmasıyla bulunarak denizden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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