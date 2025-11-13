Haberler

Fatih Kulesi Restorasyonu Tamamlandı, Müze Olarak Hizmete Açılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen ve Manisa'da bulunan Fatih Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından müze olarak hizmet vermeye başlayacak. Kule, tarihsel ve kültürel önem taşırken, Osmanlı İmparatorluğu'nun eğitim sistemi açısından da kritik bir role sahip.

OSMANLI Dönemi'nde Saray-ı Amire olarak adlandırılan ve Topkapı Sarayı'ndan sonra Osmanlı'nın Anadolu'da yaptırdığı 'en büyük saray' olarak bilinen Manisa Sarayı'nın bugüne ulaşabilen tek yapısı olan Fatih Kulesi'nin 2021 yılında başlatılan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri tamamlandı. Yıldız Sarayı'ndaki arşivine ulaşılarak, birebir orijinaline en yakın şekliyle hazırlanan kule, müze olarak hizmet veriyor.

Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Süleyman Çelebi ile 1390 yılında başlayan şehzadelerin Manisa'ya gelişleri; 3'üncü Mehmed'in 1595'te tahta çıkmasına kadar devam etti. 175 yıl şehzade sancağı konumunda olan Manisa'da, 2'nci Murad tarafından Manisa Sarayı inşa edildi. Fatih Kulesi ise kentte şehzadelik yapan Fatih Sultan Mehmed tarafından 1446-1451 yıllarında saraya eklendi. Şehzadelerin sancaklarda eğitim alması geleneğinin kalkmasıyla Manisa Sarayı, yavaş yavaş tahliye edilmeye ve kaybolmaya başladı. 2'nci Abdülhamit döneminde restorasyon geçiren kule, Yunan işgali sırasında yanarak yok olan Manisa Sarayı'ndan kalan tek yapı olarak kaldı. Fatih Kulesi, 11 Kasım 1955'te Maliye Hazinesi tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti tüzel kişiliğine verildi ve uzun yıllar Kızılay Şubesi olarak hizmet verdi.

2018 yılında Manisa Valiliği ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Türk Kızılay Manisa Şubesi iş birliğinde proje başlatıldı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Yıldız Sarayı arşivlerinden kulenin geçmiş restorasyon fotoğraflarına ulaşıldı.

2021 yılında başlayan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, 4 yıllık titiz bir çalışmanın ardından tamamlandı. Kule, özgün dokusu korunarak müze haline getirildi.

'MANİSA İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI'

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Fatih Kulesi'nin hem tarihsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığını belirtip, "Fatih Kulesi, Manisa için bir dönüm noktası. Osmanlı coğrafyasında Topkapı Sarayı'ndan sonra şehzadelerin eğitim aldığı birkaç saray bulunuyor, bunlardan en önemlisi ise Manisa'daki Saray-ı Amire'dir. Burada 13 şehzade yetişmiş, bunlardan 6'sı Osmanlı tahtına çıkmıştır. Bu isimler arasında Fatih Sultan Mehmed ve Kanuni Sultan Süleyman da yer alıyor. Bulunduğumuz kule, Fatih Sultan Mehmed'in Manisa'daki şehzadeliği döneminde, 1400'lü yıllarda inşa edilmiştir. Fatih döneminde yapıldığı için de adını ondan alıyor. Biz, Fatih'in İstanbul'un fethi planlarını burada tasarladığına inanıyoruz" dedi.

'MİNİ BİR MÜZE DE OLUŞTURDUK'

Kulenin, Yıldız Sarayı arşivlerinden birebir orijinaline ulaştıklarını ve restorasyonu aslına uygun yaptıklarını dile getiren Sudak, "Kule, zamanla harap olmuştu. Biz, 2'nci Abdülhamid döneminde yapılan son restorasyonun belgelerine Yıldız Sarayı arşivlerinden ulaştık. Bu sayede yapıyı o günkü orijinal haline en yakın biçimde yeniledik. Çalışmalarımızı Manisa Valiliği, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve YİKOB'un destekleriyle yürüttük. Restorasyonun ardından kulenin giriş katında Kızılay'ın geçmişine yer vererek Hilal-i Ahmer'i anlatan bir bölüm hazırladık. Üst katlarda ise şehzadelik sistemi ve Manisa Sarayı'nı anlatan iki tematik alan oluşturduk. Ayrıca çocuklar ve gençlerin ilgisini çekecek iki dürbün yerleştirdik. Bu dürbünlerle 1500-1600'lü yılların Manisa'sını animasyon şeklinde görebiliyorlar. Elektronik ekranlarda Şehzadelik Sistemi ve Manisa Sarayı'na dair bilgileri paylaşıyoruz. Ayrıca şehzadelik yapmış, daha sonra padişah olmuş Osmanlı hükümdarlarının hayatlarını ve onlara ait eşyaların replikalarını sergilediğimiz mini bir müze de oluşturduk" diye konuştu.

'AMACIMIZ, TARİHİ YAŞATARAK GELECEK KUŞAKLARA AKTARMAK'

İbrahim Sudak, "Hem Fatih Sultan Mehmed döneminden kalan bu yapıyı korumak hem de Manisa'nın Osmanlı'daki önemini yeniden ortaya koymak istedik. Amacımız, tarihi yaşatarak gelecek kuşaklara aktarmak. Restorasyon ve teşhir çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde açılışını yaparak Manisalıların ve tarih meraklılarının hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
Taraftarlar heyecanlı! Nwakaeme geri dönüyor

Şehri heyecan bastı! Yıldız golcü geri dönüyor
Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye, büyük pişmanlık yaşadı

Sürpriz sandı ama... Paspası kaldıran motokurye büyük pişmanlık yaşadı
Fatih Ürek yaşam mücadelesi verirken miras iddiası ortalığı karıştırdı

Fatih Ürek canıyla mücadele ederken aile içinde kriz iddiası
Muazzez Abacı'nın film gibi hayatı! Gözlerden uzak büyüttüğü bir kızı vardı

Abacı'nın film gibi hayatı! İşte gözlerden uzak büyüttüğü kızı
ABD'de hükümet 43 gün sonra açıldı! Trump imzayı attı

ABD tarihinin en büyük krizi bitti! Trump imzayı attı
Acun Ilıcalı galada sürprizi açıkladı! İsmi gizli tutuluyor: Survivor'a efsane bir yıldız daha

Galada sürprizi açıkladı! Survivor'a efsane bir yıldız daha
Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş

Polis memuru, ailesini bu yüzden katletmiş
Tarihi mağaradan gelen esrarengiz sesler tedirgin ediyor

Tarihi mağaradan esrarengiz sesler! Kimse yanından geçmek istemiyor
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Neymar Brezilya'yı karıştırdı

Ne yaptın sen Neymar? Tek hareketiyle koca ülkeyi karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Bakanlık markayı ifşa etti: İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz

İşte vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirilen ilimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.