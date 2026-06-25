Van'da öğretmenlerden kültürel tanıtım: Maarif Orkestrası

Van'da farklı branşlardan öğretmenlerin oluşturduğu "Van Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu", sahnelediği gösterilerle Anadolu'nun kültürel değerlerini tanıtıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir yıl önce kentte farklı branşlarda görev yapan 100 öğretmenin yer aldığı "Van Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu" faaliyetlerini sürdürüyor.

Derslerden arta kalan zamanlarda bir araya gelerek prova yapan öğretmenler, birçok yöreye ait halk oyunlarını sahneye taşıyor.

Yıl boyunca hazırlıklarını sürdürerek resmi törenlerde ve kültür sanat etkinliklerinde izleyici karşısına çıkan öğretmenler, renkli gösterileriyle alkış alıyor.

Anadolu'nun kültürel değerlerini tanıtarak adeta birer "kültür elçisi" görevi üstlenen öğretmenler, yurt dışı organizasyonlara da katılarak daha çok kitleye ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kültürel zenginliğimizi halkımıza gösteriyoruz"

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Proje Koordinatörü Erdem Çurku, AA muhabirine, geçen yıl kurulan "Van Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu"nun yeni üyeleriyle sürekli büyüdüğünü söyledi.

Söz konusu projenin aktif olarak Türkiye'de 16 ilde uygulandığını anlatan Çurku, "Bu yıl 24'e çıkarıldı. Topluluğumuz hem şehrin bütün kültürel aktivitelerinde yer alan hem de artık uluslararası boyutta kültürümüzü tanıtan bir organizasyon haline geldi. Burada kendi yöremizden oyunlarımızı oynamaya çalışıyoruz. Kültürel zenginliğimizi halkımıza gösteriyoruz." diye konuştu.

Birçok etkinlikte yer aldıklarını, çok başarılı gösteriler sahnelediklerini aktaran Çurku, şunları kaydetti:

"Yıl başında açılış konserimizi düzenledik. Öğrencileri ve öğretmenleri motive edebilme adına halkımızla bir araya geldik. Ekibimizle Öğretmenler Günü'nde sahne aldık. 2 Nisan Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde konser ve gösteri düzenledik. Yıl içinde Kültür Yolu Festivali başta olmak üzere birçok etkinlikte yer alacağız. Geçen yıldan bu yana 12'nci konser ve gösterimizi yapmış olacağız. Orkestra ve koromuzda 48 öğretmenimiz, halk danslarında ise 52 öğretmenimiz yer alıyor. Arkadaşlarımız burayı çok sevdi ve hiç ayrılmak istemiyorlar."

"Türkiye'nin her bölgesinden danslar icra ediyoruz"

Dans grubunda eğitmen olarak görev yapan Ali Şener Korkmaz ise farklı okullarda görev yapan öğretmenlerle bu çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

Toplulukta daha önce halk oyunları deneyimi olmayan öğretmenlerin de yer aldığını söyleyen Korkmaz, "Yaklaşık 3 ay temel adım süreci daha sonra ise sahneleme sürecimizi yaptık. Proje kapsamında il dışı ve yurt dışı projeler de yürütülecek. Öğretmen arkadaşlarımız ilk geldiklerinde çok zorlandı. Şu anki durumlarını gördüklerinde aradaki farka inanamıyorlar. Türkiye'nin her bölgesinden danslar icra ediyoruz. Çok güzel bir ekip olduk." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundan bu yana folklorla ilgilendiğini anlatan Almanca öğretmeni Gökçe Bora Sağır da "Topluluğa ilişkin projeyi duyar duymaz katılmak istedim. Hepimiz farklı memleketlerden gelen farklı branşlardan öğretmenleriz. Aynı sahnede buluşuyor olmak bizim için gurur verici." dedi.

Öğretmenlerden İbrahim Gözüaçık, daha önce hiç halk oyunları grubunda yer almadığını, topluluk sayesinde ülkenin birçok bölgesinden oyunları tanıma fırsatı bulduğunu vurguladı.

Gözüaçık, "Burada sadece halk oyunları sergilemiyoruz aynı zamanda kendi kültürümüzü tanıyoruz, tanıtıyoruz. Kendi gelenek ve göreneklerini bilmeyen bir insanın dünyayı tanıması zaten mümkün değil. Bu yüzden çok değerli bir toplulukta yer alıyorum." diye konuştu.

Halk oyunlarına karşı ilgisi olduğunu belirten Fadime Demir ise geçen yıldan bu yana yoğun tempoyla çalışarak gösterilere hazırlandıklarını kaydetti.