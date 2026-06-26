Menderes Samancılar'dan 50 yıllık dostu Kadir İnanır'a duygusal veda: Sanki vurulmuşuz bir tarafımız tutmuyor gibi

Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır'ın vefat haberinin ardından, usta sanatçının hem sinemada hem de hayatta yarım asırlık yol arkadaşı olan Menderes Samancılar hastaneye koştu. Büyük bir yıkım yaşayan Samancılar, "Hepimizi yaralı bıraktı gitti" sözleriyle acısını dile getirdi.

HASTANEYE KOŞTU

Türk sinemasının dev çınarı Kadir İnanır’ın 77 yaşında hayata gözlerini yumması, sanat camiasını ve tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Vefat haberini alır almaz İnanır’ın tedavi gördüğü hastaneye gelen yakın dostu, usta oyuncu Menderes Samancılar, yaşadığı büyük üzüntüyü kelimelere dökmekte zorlandı.

Çok üzgün olduğu gözlenen ve konuşmakta güçlük çeken Samancılar, hastane girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Hepimizi yaralı bıraktı gitti. Sanki vurulmuşuz da bir yerde düşmüşüz de bir tarafımız tutmuyor gibi..."

YARIM ASIRLIK SİNEMA VE CAN DOSTLUĞU

Menderes Samancılar ve Kadir İnanır, Türk sinemasında 50 yılı aşan köklü bir dostluğa sahipti. İkilinin sarsılmaz bağı, Samancılar'ın sinema dünyasına ilk adımını attığı 1974-1975 yıllarına kadar uzanıyordu. Menderes Samancılar, Kadir İnanır'ı sadece bir meslektaş olarak değil; her fırsatta can dostu, kader arkadaşı ve "dayısı" olarak gördüğünü dile getiriyordu.

BEYAZ PERDEDE DE OMUZ OMUZAYDILAR

Yarım asırlık dostluklarını sadece hayatın içinde bırakmayan ikili, kamera karşısında da omuz omuza vererek Türk sinemasına damga vuran projelere imza attı. Unutulmaz sinema klasikleri arasında yer alan Seyyid (1985) ve 72. Koğuş (1987) filmlerinde birlikte rol alan ikili, son olarak Kadir İnanır'ın sinemaya veda projesi olan Kapı (2019) filminde de yan yana gelmişti.

Sinemaya adanmış iki ömrün hastane kapısında noktalanan bu acı vedası, Yeşilçam'ın en vefalı ve en güçlü dostluklarından birinin hüznünü hafızalara kazıdı. Samancılar, açıklamalarının ardından usta sanatçının ailesine taziyelerini iletmek üzere hastaneye geçiş yaptı.