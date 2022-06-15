Fahrettin Altun: "TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak" - Haberler

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Fahrettin Altun: "TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak"

AA - Emir Sultan Demirci - Güncel
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TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kürsüye gelişi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber...

TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kürsüye gelişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu.

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AA / Emir Sultan Demirci - Güncel

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