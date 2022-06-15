Fahrettin Altun: "TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak" TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kürsüye gelişi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber... TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un kürsüye gelişi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da TRT Balkan Dijital Haber Platformu'nun tanıtım programında konuştu. (2) AA / Emir Sultan Demirci - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Fahrettin Altun: 'TRT Balkan, Balkan coğrafyasının uluslararası alandaki güçlü sesi olacak' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.