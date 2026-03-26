İstanbul merkezli kişisel verileri ele geçirip satan hacker grubuna yönelik operasyonda 7 zanlı yakalandı

Sosyal medya platformu Facebook'un veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip depoladıkları, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına erişerek ulaştıkları kişisel verileri sattıkları belirlenen örgüt elebaşı G.C.G'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, hacker olduğu tespit edilen ve bilişim sistemleri dünyasında Siyah Şapkalı Hacker (Black hat hacker) olarak bilinen şüpheli G.C.G'nin elebaşılığını yaptığı örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün bilişim sistemlerini kullanarak Ethica ve Optimum Sigorta gibi özel kurumlar ile kamu kuruluşlarının veri tabanlarından kişisel verileri ve banka hesap bilgilerini kopyalayarak data verisi oluşturdukları, bu verileri dolandırıcılık ve şantaj eyleminde kullandıkları tespit edildi.

Örgütün yurt dışındaki Volksbanken, Kasseler Sparkasse isimli bankalarda bulunan "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığı yaparak kendi kontrolündeki hesaplara aktardıkları, yurt dışında bulunan kişilere ait ele geçirilen banka ve kart bilgileri kullanılarak kart kopyalama işlemi yaptıkları anlaşıldı.

Facebook isimli sosyal medya uygulamasının veri tabanına girip yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel verileri ele geçirerek depoladığı tespit edilen örgütün, yine 10 bin 768 kişiye ait Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları ile e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini de tespit eden örgüt üyelerinin bunları da depoladığı belirlendi.

Birçok internet sitesine ait kullanıcı adı ve şifre verilerini de kopyalayan şüphelilerin, bazı kamu kurumlarına ait veri tabanlarına erişerek mağdurların kişisel verilerine ulaştığı ve bu bilgileri kullanarak "Avatar" ve "Sor Gelsin" isimli veri tabanında, kendilerine ait sorgu panelleri oluşturdukları, ücret karşılığı da kişisel verileri sattıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin, bir sigorta şirketinin veri tabanına girerek farklı kişilere ait 5 bin 500 kaza poliçesini ele geçirip depoladıkları da anlaşıldı.

Birçok casus ve yazılım programı kullandılar

Soruşturmada, yasa dışı olarak televizyon ve şifreli yayınların bulunduğu bir platform kurulması hususunda Zoom üzerinden video konferansla birlikte çalışan şüphelilerin, yerli ve yabancı birçok kişinin güvenlik kontrolü amaçlı elinde kimlikleriyle çekilmiş birçok fotoğrafını da depolayıp bunları Telegram üzerinden sattıkları belirlendi.

Şüphelilerin söz konusu eylemleri gerçekleştirebilmek için birçok casus yazılım ve program bulundurdukları, bu eylemleri gerçekleştirme usullerine ilişkin uygulamalı eğitim videoları çektikleri de tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da 6 ve Bolu'da 1 adrese düzenlenen operasyonda, kendilerini hacker olarak tanımlayan ve aralarında kendisini siyah şapkalı hacker olarak nitelendiren G.C.G'nin de bulunduğu 7 şüpheli yakalanırken, 1 şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen 9 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, 8 taşınabilir hard disk, kart okuyucu ve mikro SD karta el konuldu.

Bir şüphelinin evinde ele geçirilen harddisk, flash bellek, bilgisayar ve telefon gibi dijital materyallerde, 19 milyon 800 bin kişiye ait klasörler içerisinde kişisel veri, panel uygulamaları, kart kopyalamaya yönelik eğitim videosu, Facebook veri tabanına nasıl girildiği yönünde uygulamalı eğitim videosu, birçok şahsa ait elinde kimlik bulunan fotoğraf, yabancı bankalarda hesabı bulunan şahıslara ait bakiye bilgileri, swift işlemlerine ilişkin dekontlar, yapılan eylemlere ilişkin WhatsApp yazışmaları ile kayda alınmış Zoom toplantı videoları, kişisel verilerin satımına ilişkin dekont ve konuşma içerikleri, birçok sosyal medya hesapları ile internet sitelerine ait kullanıcı adı ve parolalar ile şahıslar arası para transferlerine ait belgelerin olduğu tespit edildi.