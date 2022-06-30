Fabrikadaki cinayetten yasak aşk çıktı

ADANA'da, ayrı yaşadığı Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikadaki kavgada araya giren Tolga Kılıç'ı (33) bıçaklayarak öldüren Durmuş Yıldız'ın asıl hedefinin, eşi ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Veli Kaya olduğu ortaya çıktı. Kaya'yı boğazına bıçak dayayarak yaralayan Yıldız'ın, engel olmak isteyen Kılıç'ı öldürdüğü belirtildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Durmuş Yıldız, iddiaya göre, ayrı yaşadığı eşi Cansu Yıldız'ın çalıştığı fabrikayı geldi. Elindeki bıçakla bağırarak eşini arayan Yıldız'ı, kadının mesai arkadaşları Tolga Kılıç ve Veli Kaya engellemek istedi. Durmuş Yıldız, bu sırada Veli Kaya'nın boğazına bıçak dayayıp, rehin aldı. Cansu Yıldız da kaçarak cep telefonundan Kadına Destek Uygulaması (KADES) butonuna basıp, yardım istedi. Kaya, anlık dalgınlığında Yıldız'ın elinden kurtuldu. Durmuş Yıldız, daha sonra eşinin peşinden gitmek istedi. Bu kez de Tolga Kılıç, araya girerek Yıldız'ı engellemeye çalıştı.

Tolga Kılıç'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polisin uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alınan Durmuş Yıldız'ın ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.