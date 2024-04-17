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Ezidiler Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı

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Mardin, Şırnak ve Batman'da yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutladı. Mardin'in Midyat ilçesinde bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyaret eden Ezidiler, haşlanmış yumurtaları boyadı, mumlar yaktı. Güven ve Çayırlı Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde düzenlenen bayramlaşma programında, renkli kıyafetler giyen Ezidiler halay çekti, yemek dağıttı. Bayramlaşma programa katılan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.

Mardin, Şırnak ve Batman'da yaşayan Ezidiler, Rumi takvime göre nisan ayının ilk çarşamba gününün kutsallığına inandıkları "Kırmızı Çarşamba Bayramı"nı kutladı.

Mardin'in Midyat ilçesinde bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyaret eden Ezidiler, haşlanmış yumurtaları boyadı, mumlar yaktı.

Güven ve Çayırlı Mahallesi'ndeki sosyal tesislerde düzenlenen bayramlaşma programında, renkli kıyafetler giyen Ezidiler halay çekti, yemek dağıttı.

Bayramlaşma programa katılan Midyat Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, vatandaşların bayramını kutladı.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu bayrak altında mutlu, huzurlu nice bayramları kutlayacağız inşallah. Kırk yıllık bir gurbetten sonra Ezidi vatandaşlarımız, köylerine döndü, evlerini inşa etti. Hep birlikte kardeşçe nice bayramlar kutlayacağız inşallah."

Vatandaşlardan Edibe Çakmak da bayramı kutlamak için Almanya'dan geldiğini belirtti.

Bayramı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını aktaran Çakmak, "Allah devletimizden razı olsun. Bizlere bu imkanı verdikleri için teşekkür ederiz." dedi.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kalender Savaş Ünal da katıldı.

Şırnak

Şırnak'ın İdil ilçesi Mağara köyünde yaşayan Ezidiler aileler de Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı köy meydanında yapılan etkinlikle kutladı.

Vatandaşlar mezarlık ziyaretinde bulundu, mum yaktı, dilek tutup dua etti.

Renkli kıyafet giyen kadınlar daha sonra çeşitli renklere boyadıkları yumurtaları tokuşturdu, köy meydanında halay çekti.

Batman

Batman'ın Beşiri ilçesinin Oğuz köyünde yaşayan Ezidi aileler de bayram için birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı.

Evlerde kurulan ve çeşitli ikramlıkların olduğu sofralarda bir araya gelen aileler, farklı renklere boyanmış ve pişmiş yumurtaları tokuşturdu.

Ayrıca eve gelen misafirlere bereket getirmesi amacıyla beyaz ve kırmızı iplerden örülmüş bileklikler takıldı.

Köyde yaşayan İlyas Kartal, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Batman'da da Ezidi bayramı olan Kırmızı Çarşamba'yı kutladıklarını söyledi.

Kartal, "Soframıza renkli, pişmiş yumurtalar da koyuyoruz. Bu renkler baharı, baharın renklerini simgelemektedir. Yani yumurtalarımızı doğanın renklerine boyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Faruk Özdemir Çayırlı Midyat Şırnak Batman Mardin İdil Yaşam Güncel Haberler

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