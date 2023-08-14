Eyyam-ı Bahur sıcakları Cizre'de etkili oluyor

ŞIRNAK Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcaklarının Türkiye'yi terk etmesiyle birlikte başlayan Basra sıcakları Şrnak'ın Cizre ilçesini alev alev yakıyor, aşırı sıcaklar vatandaşları evlerine mahkum etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde gündüzleri 50-55 dereceyi bulan hava sıcaklığı, esnafın iş saatlerini de etkiledi. Tüm ülkede etkili olan Basra sıcakları Cizre'yi ateş kazanına çevirdi.

Klimalı serin ortamlarda dinleniyorlar

Cizre ilçesinde gündüzleri 55 dereceyi bulan hava sıcaklığı, esnafın iş saatlerini de etkiledi. Kepenk kapatıp evde dinlenmeye çekilen esnaf, akşam saatlerinde iş başı yapıyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklar sebebiyle vatandaşlar gündüz saatlerini evlerinde geçirirken, esnaf da kepenklerini akşam saatlerinde açıyor. 12.00-17.00 saatleri arasında sokak ve caddelerin boşaldığı ilçede hayat adeta dururken, vatandaşlar bu saatlerde evlerinden ve klimalı ortamlardan çıkmıyor.

Gece parklara akın ediyorlar

Gün içerisinde evlerinden çıkmayan Cizreliler, akşamları Dicle Nehri'nin bitişiğindeki çay bahçeleri ve parklara akın ediyor. Aileleriyle günün bunaltıcı havasının verdiği stresi Dicle Nehri kenarında atmaya çalışan vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar parkta kalıyor. Cizre'nin son yıllardaki en yüksek hava sıcaklığını gördüğünü ifade eden Kardeş Karaduman; "Son iki haftadan bu yana burası çok sıcak. Her yaz burası sıcak olur ancak bu yaz burası çok fazla sıcak. İnsanlar dayanamayacak duruma geldi ve dışarıya çıkmamalarını öneriyorum. Çünkü gündüz saatlerinde esnaf kepenk kapatıp serin yerlerde dinleniyor. Bu saatlerde de vatandaşlar dışarıya pek çıkmıyor. Akşam saatlerinde havalar serinleyince esnaf da kepenk açıyor vatandaşta gelip alışverişini yapıyor" dedi. Esnaf Fıramens Ertene, "Hava sıcak olduğu için dışarıda kimse yok. ya dükkanımızın içinde klimanın altında serinliyoruz ya da evlerimizde dinlenip dışarı çıkamıyoruz. Gündüz saatleri dışarıda çok az insan görürsünüz. Çünkü hava çok sıcak ve esnafın yarısı kapalı" diye konuştu.

Hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu ilçede ekmek parası için çalışan işçiler ise ilkel yöntemlerle kendilerine gölge yaparak çalışmaya çalışıyor. Hava sıcaklığının Cizre'de 50 dereceyi geçtiğini ifade eden sıva ustası Süleyman Mungan; "Ekmek parası ve geçim sıkıntısından dolayı çalışmaya mecburuz. Cizre'de hava sıcaklığı bazen 55 dereceyi geçiyor, bizde bazen şemsiye ile gölge yaparak işimizi yapmaya ve ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Caddeler gündüz bomboş, gece cıvıl cıvıl

Ülke genelinde etkili olan çöl sıcağı nedeni ile gündüzleri bomboş kalan Cizre caddeleri akşam saatlerinde ve geceleri cıvıl cıvıl oluyor. Gündüzleri evlere mahkum olan kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı yediden yetmişe herkes akşamları Dicle Nehri kenarındaki parklara akın edip, geç saatlere kadar bu parklarda dinlenip eğleniyor. Gündüz saatlerinde eve mahkum olan bazı çocuklar ise sevgi sokağındaki süs havuzlarında oynayarak hem serinliyorlar hem de eğleniyor.