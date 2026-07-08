Cihantimur'un 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ilk duruşma görüldü

Eyüpsultan'da, 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 18 yaşından küçük Timur Cihantimur'un "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Gaziosmanpaşa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müştekiler Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, annesi Pervin Aci ve kardeşi Ezgi Hilal Büyük ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, ABD'de bulunan ve iade işlemleri devam eden Timur Cihantimur katılmazken, Aci ailesinin yakınları salonda izleyici olarak yer aldı.

Söz verilen baba Özer Aci, şikayetçi olduğunu belirtti.

Anne Pervin Aci ise "Ben evlat acısıyla yanıp tutuşuyorum. Anne olmak çok zor. Evladımın kanını yerde bırakmak istemiyorum. Herkesten şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.E.Y, Cihantimur ve arkadaşlarıyla Göktürk'teki sitede karşılaştıklarını ve onlardan kendilerini eve bırakmalarını istediklerini söyledi.

Buna karşılık onların arabayla turlamayı teklif ettiğini anlatan M.E.Y, şunları kaydetti:

"Kaza anını hatırlamaya çalıştım ama ben görmedim. Kıvrımlı bir yoldu. Timur'un kullandığı araba önde olduğu için bir süre gözden kaçırdım. Ayrıca Timur, biraz hızlı gidiyordu o yola göre. O anı hiç hatırlamıyorum. Timur viraj alırken bir fren sesi duydum. Sonra arabanın kaydığını ve yana düştüğünü hatırlıyorum. Daha sonrasında Timur'un bir araca çarptığını fark ettim. İlk başta kendi kendine kaza yaptığını sanmıştım. Kazadan sonra yol kenarına bakmaya inmiştim ancak Timur'un nerede olduğunu şu an hatırlamıyorum."

Aci ailesinin avukatının, "112'yi neden aramadınız?" sorusu üzerine M.E.Y, "İtfaiyeyi gördüğüm için arandığını düşündüm. Bildiğim kadarıyla itfaiye ve emniyet güçleri kazadan yarım saat, 35 dakika sonra gelmişti." cevabını verdi.

M.E.Y, "Eylem Tok'u gördünüz mü?" sorusunu ise "Hayır, görmedim." diye cevapladı.

Bu sırada Aci'nin annesinin duruşmada göz yaşlarını tutamadığı görüldü.

"Kendisini 'yavaş git' diye uyardığımı hatırlıyorum"

Tanıklardan B.A, kazanın yapıldığı aracın içinde olduğunu belirtti.

Cihantimur'un kullandığı araçta dört kişi olduklarını ve turlamaya karar verdiklerini ifade eden B.A, "Kazanın olduğu yola girdik. Aracın hızı yüzden fazladır, hız sınırını geçmişti. Olay yerine geldiğimizde Timur virajı alamadı, direksiyonu sola kırdı. Su kanalına uçtuk. Arabanın kontağını kapattım. Araçtan indiğimde arabanın altında yaralı olduğunu gördüm. Yoldan yardım için birilerini durdurduk, devamında 112'yi aradılar. İtfaiye geldikten 15-20 dakika sonra biz gittik. Kendisini 'Yavaş git.' diye uyardığımı hatırlıyorum." diye konuştu.

Olay yerinden korsan taksiyle ayrıldıklarını söyleyen B.A, yaralıların telefonlarının alınıp alınmadığını görmediğini ifade etti.

Tanık A.A. ise benzinliğe uğradıktan sonra Bahçeköy yoluna bağlandıklarını, yoldayken telefonla ilgilendiğini, kafasını kaldırdığında ise Timur'un virajı alırken kamyona çarptığını zannettiğini belirterek, "Virajı alırken ATV araçlara çarptık. Yolun kenarında bulunan su birikintisinin akması için olan kısma uçtuk. Araçtan indik, arkamı döndüğümde yerde yüz üstü yatan bir şahsın olduğunu gördüm. Çevirmek için hareket ettirmeye ve onunla konuşmaya çalıştım. Sonrasında başka bir yaralının bizim arabanın altında olduğunu fark ettim." ifadelerini kullandı.

A.A, kaza sonrasında Oğuz Murat Aci'nin nerede olduğunu hatırlamadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Kaçla gittiğini hatırlamıyorum ancak ibrede 100 kilometreyi gördüğümü hatırlıyorum. Kazanın olduğu viraj biraz keskindi. Biz virajı aldığımız sırada ATV araçları kör noktada kalmıştı. Timur virajı alırken direksiyonu kırmaya çalıştı, o esnada kaza yaşandı. Aracın sağ tarafı ATV araçlarına çarptı. 100 kilometreden daha fazla gitmiş olabilir. ATV'leri gördükten sonra hakimiyet kaybı oldu. ATV'lerin ışığını gördüğümü hatırlamıyorum. Kazadan sonra Timur, Adem diye birini aradı, telefondaki bu kişiye 'Hayatım bitti.' gibi bir şeyler söylüyordu. Timur'un yaralılara yardım edip etmediğini hatırlamıyorum."

Tanık K.A. da Cihantimur'un kazanın ardından annesi Eylem Tok'u aradığını, annenin yanında başka bir kadınla olay yerine geldiğini söyledi.

Kendisi, Cihantimur ve bir arkadaşının anne Tok'un aracıyla oradan ayrıldıklarını ifade eden K.A, "Timur, kazadan sonra yaralılara yardım etmeye çalıştı. ATV'ler bizim gittiğimiz şeridin sağ kenarındaydı. Sadece onların ışıkları vardı, başka uyarıcı bir şey yoktu. Sağda duran ATV'ler nedeniyle direksiyonu kırınca direksiyon hakimiyetini kaybetti Timur. Yani, ATV'lere çarpmamak için sola kırdı. Timur yaralılarla iletişim kurmaya çalışıyordu. Hepimiz şok halindeydik, ekipleri aramadık. Zaten çevreden yardıma gelen diğer kişilerden 112'nin arandığını duyduk." beyanında bulundu.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından tarafların avukatlarının beyanları alındı.

Bu sırada fenalaşan anne Aci, duruşma salonundan çıkarıldı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekiler ve vekillerinin davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

Cihantimur hakkında düzenlenen tutuklamaya yönelik yakalama emrinin devamına hükmeden heyet, kazada yaralanan Süleyman Keçici ve Hasan Topal'ın tanık olarak dinlenmesini kararlaştırdı.

Heyet, Cihantimur'un iade sürecinin tamamlanmasının beklenmesine ve durumun Adalet Bakanlığı aracılığıyla sorulmasına karar vererek, duruşmayı 11 Eylül'e erteledi.

Aile adliye önünde açıklama

Duruşmanın ardından Aci ailesi ve avukatları Hacı Orhan, adliye önünde açıklama yaptı.

Orhan, kamuoyunun beklediği davanın ilk duruşmasının görüldüğünü belirterek, Cihantimur'un henüz iade edilmediğini, sürecin devam ettiğini söyledi.

Cihantimur ve annesinin Türkiye'ye geldiğinde tutuklanacaklarını aktaran Orhan, eylül ayına kadar iade işlemlerinin bitmesi halinde sürecin daha da hızlanacağını dile getirdi.

Baba Özer Aci de duruşmada acılarının tazelendiğini ifade ederek, savunma avukatlarının empati kurmadığını, bu durumu kınadığını, davalarının arkasında olduklarını söyledi.

Anne Pervin Aci ise "Benim oğlum bugün gitmiş gibi oldu. Oğlumun kanı yerde kalmasın." dedi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 18 yaşından küçük Timur Cihantimur'un kullandığı aracın karıştığı, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ile Tahsin Arslan'ın yaralandığı ve Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın detayları anlatılıyor.

Suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un üzerine atılı "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, mağdur sayısının çokluğu, aldıkları yaranın niteliği, Cihantimur'un yasal sınırdan çok yüksek bir süratle araç kullanarak kaza ile ölüm ve yaralanmanın meydana gelmesine sebebiyet vermesi hususları dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesi isteniyor.

İddianamede, Cihantimur'un 18 yaşından küçük olmasından dolayı 12 yıldan fazla ceza verilemeyeceği belirtilerek, hakkında "bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Cihantimur hakkında Süleyman Keçici ve Hasan Topal'a yönelik "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan ise müştekilerin yaralanmalarının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek derecede oluşu ve şikayetçi olunmaması sebebiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği de iddianamede belirtiliyor.

Türkiye'ye iadelerine karar verilmişti

Bu arada, soruşturma sürecinde Cihantimur'un, annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmiş, bunun üzerine haklarında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Tok ve Cihantimur'un iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Cihantimur ile annesi Boston'da çıkarıldıkları mahkemece 14 Haziran 2024'te tutuklanmışlardı.

ABD'de çıkarıldıkları mahkeme, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadelerine karar vermişti. Bu kapsamda iade işlemleri sürüyor.