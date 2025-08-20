Eymir Gölü Yakınlarında Yangın Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'nde Eymir Gölü yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
ANKARA'da Eymir Gölü yakınlarında otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Yangın, saat 22.30 sıralarında Gölbaşı ilçesi Karataş Mahallesi'nde Eymir Gölü civarında bulunan otluk ve ağaçlık alanda çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Dikmen, Kurtuluş, Kayaş ve Merkez istasyonlarından itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından alevler sık ağaçlıklı bölgeye sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel