Evlat nöbetinin simge isimlerinden Ayşegül Biçer, AK Parti'den vekil adayı oldu

Diyarbakır'da PKK terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbetine katılan ve 2021 yılında oğluna kavuşan Ayşegül Biçer, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Biçer, Diyarbakır 4. sıradan aday gösterildi.

3 Eylül 2019 yılında farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen aileler, çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılmasından dolayı HDP'yi sorumlu tutmuş ve il binası önünde nöbete başlamıştı. Kimi aileler evlatlarını bu direniş sayesinde örgütün elinden kurtarmış, bunlardan biri de Ayşegül Biçer olmuştu.

DİYARBAKIR'DAN ADAY GÖSTERİLDİ

Dün milletvekili listelerinin YSK'ya teslim edilmesiyle, Biçer bir kez daha gündem oldu. Biçer, AK Parti Diyarbakır 4. sıradan milletvekili adayı olarak açıklandı.

2021'DE EVLADINI ÖRGÜTTEN KURTARMIŞTI

Diyarbakır'da Ayşegül ve Rauf Biçer çiftinin, terör örgütü PKK tarafından 6 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Mustafa, Ağustos 2021 yılında PKK'nın barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmuştu.