'Evinde otursun' denilen Feyzanur, kick boksta 11 kez derece aldı

GÜMÜŞHANE'de, 5 yıl önce kick boks sporuna başlayan Feyzanur Azizoğlu (21), 11 kez Türkiye ve Avrupa ile dünya şampiyonluğu ve dereceler elde etti.

GÜMÜŞHANE'de, 5 yıl önce kick boks sporuna başlayan Feyzanur Azizoğlu (21), 11 kez Türkiye ve Avrupa ile dünya şampiyonluğu ve dereceler elde etti. Milli takıma seçilen Azizoğlu, "'Kız çocuğunun kick boksta ne işi var? Evinde otursun, yemek yapsın' diyenler oldu. Ailem beni destekledi. Şampiyonluklar elde etmeye başlayınca ön yargıları yıkmaya başladım" dedi.

Kelkit'te yaşayan Feyzanur Azizoğlu, 2017'de ilçede açılan, Uzak Doğu sporları eğitimi verilen spor salonuna kaydoldu. Kick boksa başlayan Azizoğlu'na, çevresindekilerin eleştirilerine rağmen ailesi destek verdi. Azimle çalıştığını söyleyen Azizoğlu, 5 yılda 7 kez Türkiye şampiyonu, 1 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez dünya ikincisi ve üçüncüsü, 1 kez de İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon oldu. Azizoğlu'nun başarıları sayesinde ilçedeki diğer kız çocukları da spora yöneldi.