Evde ölü bulundu, 3 gündür aç ve susuz yatalak kız kardeşini yakınları aldı - Haberler

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Evde ölü bulundu, 3 gündür aç ve susuz yatalak kız kardeşini yakınları aldı

Demirören Haber Ajansı - Remziye Öner - Güncel
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Evde ölü bulundu, 3 gündür aç ve susuz yatalak kız kardeşini yakınları aldı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yatalak hasta kız kardeşi S.D.(62) ile yaşayan Şeyhmus Önel'in (66) gelen kötü koku üzerine evine girildi.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde yatalak hasta kız kardeşi S.D.(62) ile yaşayan Şeyhmus Önel'in (66) gelen kötü koku üzerine evine girildi. Önel'in 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlenirken, aç ve susuz kalan kız kardeşi S.D. bir yakınının evine götürüldü.

Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yatalak hasta olan kız kardeşi S.D. ile yaşayan Şehmus Önel'in evinden gelen kötü koku üzerine, komşuları yakınlarına haber verdi. Eve giren akrabaları Önel'in cansız bedeniyle karşılaştı, yatalak olan kız kardeşi ise yan odada bitkin halde görüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Önel'in cansız bedeni Gercüş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 3 gün boyunca aç ve susuz kalan S.D. ise yapılan tedavisinin ardından bir akrabasının evine götürüldü.

Yapılan ilk incelemede Önel'in 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Önel'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Güncel

Batman Gercüş Güncel Haberler

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