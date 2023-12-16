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Evcil Hayvan Alerjisi Olan Öğrenci, Veterinerlik Yaparak Alerjisini Yendi

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Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde alerji nedeniyle okulu bırakması önerilen öğrenci, 5 yıl süren aşı tedavisiyle alerjisini yenerek veteriner olarak mezun oldu.

ANKARA Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 3'üncü sınıf öğrencisiyken evcil hayvan alerjisi olduğu ortaya çıkan Seda Horum Mete (45), doktorların veterinerlik yapmamasını önermesine rağmen 5 yıl aşı tedavisi gördü. Bu sürede üniversiteye de devam eden ve tedaviyle alerjisi tamamen ortadan kalkan Seda Horum Mete, 20 yıldır veteriner kliniğinde hayvanları tedavi ediyor.

Seda Horum Mete, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim gördüğü dönemde şiddetli alerjik reaksiyonlar nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan testlerde evcil hayvan alerjisi olduğu ortaya çıkan Mete'ye doktorlar, okulu bırakması ve veterinerlik yapmaması tavsiyesinde bulundu. Ancak hayvanları çok seven ve okulu bırakmak istemeyen Mete, alerji uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Demirel'in uyguladığı 5 yıl süre aşı tedavisiyle rahatsızlığını atlattı. Bu dönemde eğitimine de devam eden ve mezun olan Mete, 20 yıldır klinikte uzman veteriner olarak görev yaparak, kedi ve köpekleri tedavi ediyor.

'FANUSTA YAŞA DEDİLER'

Mete, üniversite eğitimine başladığında şiddetli alerjik problemler yaşadığını söyleyerek, "Burnumun sürekli tıkanması, nefes alamamak ve sürekli gözlerimin akması gibi problemler yaşıyordum. Fakültede cerrahi anabilim dalında ameliyata gireceğim; ama maske taksam da nefes alamıyorum. Onun üzerine alerji doktorlarına gittim. Doktorlardan biri bana 'fanusun içine gir orada yaşa' dedi. Birçok doktorun bana söylediği şey 'bu mesleği yapmayacaksın', 'ilaç sektörüne geç' oldu. Ben fakülteye girdiğim an itibarıyla hep klinik branşlardan birinde uzman olmak istedim. Hedeflerimden vazgeçmek istemedim. Çok araştırma yaptım. Sonra aşı tedavisine başladık. En yoğun alerjik reaksiyonu kediye karşı gösterdiğim için 5 yıl boyunca aşılandım. İlk başta haftada bir, sonra iki haftada bir, sonra ayda bir aşılanma olarak ilerledi. Diğer bütün alerjilerimi de bastırdı. Okula hiç ara vermedim. Şu an çok rahat hareket ediyorum" dedi.

Uygulanan aşı ve medikal ilaçlar sayesinde hayatını çok daha kaliteli geçirdiğini ve mesleğinden hiç kopmadığını anlatan Mete, "Alerjide çok uzun zaman koku alamazsınız. Üniversitede ben hiçbir zaman baharda açan çiçeklerin kokularını alamamıştım. Aşıdan sonra ben koku almak ne demek, nefes almak ne demek görüyorum. Kedi-köpekten alerji yüzünden vazgeçmek; gerçekten seven insanların vazgeçeceğini sanmıyorum. Kedi-köpeği evin bir bireyi olarak gördüğünüzde o kadar kolay vazgeçilecek canlılar olmadığını anlıyorsunuz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE 30 YILDIR UYGULANIYOR'

Mete'ye aşı tedavisi uygulayan Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Alerji Uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Demirel ise "Seda hanım bana müracaat ettiğinde burunda tıkanıklık, hapşırma ve nefes darlığı yakınmaları vardı. Geçmişinde de ürtiker öyküsü vardı. Yaptığım alerji testleri sonucunda kendisinde 'polen alerjisi', 'kedi-köpek alerjisi' tespit ettim. Hem evde kedileri vardı, hem de veteriner fakültesinde okuyordu. Alerjik problemlerini baskılamak ve rahatlatmak için aşı tedavisi kararı verdik. Bu tedavi, bir kişinin alerjik duyarlığı varsa, ona karşı bu alerjeni ufak dozlarda vererek immün (Bağışıklık) sistemi duyarsızlaştırma yöntemidir. Bu tedaviden sonra yakınmalar çok azalıyor. Seda Hanıma bu tedavileri uyguladıktan sonra yakınmaları çok azaldı. Rahatlıkla öğrenciliğine devam etti. Evde de kedi ve köpeğiyle rahatlıkla gününü devam ettirdi. Bu tedavi dünyada son 100 yıldır yapılıyor. Ülkemizde de son 30 yıldır yapılmakta" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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