Haberler

Terme'de Evci Mahallesi sakinlerinden idari yapı değişikliğine ilişkin açıklama

Terme'de Evci Mahallesi sakinlerinden idari yapı değişikliğine ilişkin açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Terme ilçesindeki Evci Mahallesi sakinleri, mahallelerinden yeni bir mahalle kurulması için belediyeye dilekçe verdi. Mahalle halkı, bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve toplumsal birlikteliğin korunması gerektiğini vurguladı.

Samsun'un Terme ilçesinde Evci Mahallesi sakinleri, mahalleden ayrılarak yeni bir mahalle kurulması talebiyle ilgili sürece ilişkin açıklama yaptı.

Terme Belediye Meclisi gündemine gelen ve ilgili komisyona havale edilen Evci Mahallesi'nin bölünmesi konusuna ilişkin mahalle sakinleri, Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

Mahalle sakinleri, konuyla ilgili hazırladıkları dilekçeleri yetkililere iletti.

Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Sami Pekşen, Evci Mahallesi'nden Karasu ve Miliç mevkisinin ayrılarak yeni bir mahalle oluşturulmasına yönelik dilekçenin Terme Belediye Başkanlığı tarafından vatandaş talebi olarak değerlendirildiğini belirtti.

Sınır değişikliği yapılarak Yalı ve Sakarlı mahallelerine bir kısım bölgenin dahil edilmesi, Evci Mahallesi'nden daha küçük yüzölçümüne sahip yeni bir mahalle kurulmasının Terme Belediyesi Meclis Toplantısı gündemine alındığını anlatan Pekşen, "Mahallemizin sınırlarını, birlik ve bütünlüğünü doğrudan ilgilendiren bu tür önemli bir kararın sağlıkla şekilde alınabilmesi için konunun tüm yönleriyle değerlendirilmesi ve vatandaşlarımızın gerçek iradesinin ortaya konulması büyük önem taşımaktadır. Evci Mahallesi'nin bir bütün olarak kalması, toplumsal birlikteliğimizin devamı için büyük önem arz etmektedir." dedi.

Pekşen, hazırlanan itiraz dilekçelerinin halkın gerçek taleplerini yansıttığını ve belediye birimlerine teslim edildiğini anlatarak, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Elif Yazıcı - Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu
Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı

Oğlunun evinde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aylar sonra kaldırıldı
Didem Ceran, yüz estetiği sonrası 19 gündür banyo yapmadığını açıkladı

19 gündür banyo yapmamış, o anları paylaştı
Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Erdoğan'a teşekküre gidip bir de fotoğraf paylaştı: Merak etmeyin