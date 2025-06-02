Etna Yanardağı'ndan Güçlü Patlama: Kül ve Lav Püskürttü

Etna Yanardağı'ndan Güçlü Patlama: Kül ve Lav Püskürttü
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İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nın güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu meydana gelen volkanik patlama, 5 kilometreye kadar yükselen kül bulutları ve yoğun lav akışlarıyla gözlemlendi. Bölgedeki yerleşim yerlerinden de izlenebilen patlama sonrası, uçuşlar için 'kırmızı kodlu' uyarı yayınlandı.

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'nın sabah saatlerinde güneydoğu kraterinde yaşanan çökme sonucu güçlü ve yoğun şekilde kül ve lav püskürttüğü bildirildi.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) Katanya Şubesi Etna Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre, Etna Yanardağı'nın 2 bin 900 metre yükseklikteki güneydoğu kraterinin bir bölümünde meydana gelen çökme sonucu volkanik patlama yaşandı.

Patlama sonucunda, söz konusu kraterden güçlü şekilde kül püskürmesi ve yoğun lav akışı görüldü.

İlk gözlemlere göre, kül bulutunun 5 kilometre yüksekliğe kadar eriştiği kaydedildi.

Kraterin külle beraber eş zamanlı püskürttüğü lavın da yanardağın yamacındaki Aslan Vadisi sınırına kadar geldiği belirtildi.

Yanardağda dün geceden bu yana volkanik sarsıntıların devam ettiği ifade edildi.

Etna Yanardağı'ndaki bu sabahki volkanik patlama, Katanya gibi çevredeki yerleşim yerlerinden de gözlenebilirken, patlama sırasında yanardağda olan kişilerin kaçmaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Bu arada, yanardağdaki volkanik patlama sebebiyle bölgeden geçen uçaklar için de "kırmızı kodlu" uyarı yayınlandı.

Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, Kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliği taşıyor.

Etna'da bu yıl şubat, nisan ve mayıs aylarında da yoğun volkanik faaliyet gözlemlenmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
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