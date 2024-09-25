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Etimesgut, Kültür Sanatın Başkenti Olma Yolunda Çalışmalara Başladı

Etimesgut, Kültür Sanatın Başkenti Olma Yolunda Çalışmalara Başladı
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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, 11-26 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek 1. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali'nin tanıtımında, Etimesgut'un kültür sanat merkezi olma yolundaki adımlarını duyurdu. Festivale 8 ülkeden sanatçılar katılacak.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, "Bu ülkenin başkenti Ankara ise kültür sanatın başkenti de Etimesgut olma yolunda ilk adımlarımızı atıyoruz." dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu, 11-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek, "1. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut KentFest"in, Etimesgut Kent Tiyatrosu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.

Beşikçioğlu, Etimesgut'un bu festival sayesinde dünyaya kapılarını açıp, kendisini ifade edecek bir ilçeye dönüşeceğini söyledi.

KentFest'in, hayata geçirmeyi çok istediği bir çalışma olduğunu belirten Beşikçioğlu, çok değerli sanatçıların festivale katkı sağlayacağını aktardı. Erdal Beşikçioğlu, şöyle devam etti:

Festival biletlerine Etimesgut halkının ilgisinin çok yoğun olduğunu belirten Beşikçioğlu, "İlerleyen zamanlarda nüfusu 500 binin üzerinde olan il ve ilçelerimizde bir kültür sanat merkezinin zorunlu olması konusunda baskılarımız neticesini verir diye düşünüyorum. Kültür ve sanatın bu birleştirici duygusunda hareket etmenin, yepyeni bir geleceğe, aydınlığa, uzlaşmaya, anlayışa sebep olacağını düşünüyorum. Bu ülkenin başkenti Ankara ise kültür sanatın başkenti de Etimesgut olma yolunda ilk adımlarımızı atıyoruz." dedi.

Festivalle herkesin sanata doyacağını, muazzam bir şölen yaşanacağını söyleyen Beşikçioğlu, tüm sanatseverleri festivale davet etti.

Etimesgut KentFest, 11-26 Ekim'de gerçekleştirilecek

Etimesgut Belediyesince bu yıl ilk kez hayata geçirilen 1. Uluslararası Kent Tiyatro Festivali Etimesgut KentFest, 11-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

Etimesgut Belediye Başkanı ve Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Beşikçioğlu'nun teklifiyle, Övül Avkıran ve Mustafa Avkıran'ın eş sanat yönetmenliğinde hayata geçirilen festival, 8 ülkeden sanatçıları ağırlayacak.

Hikaye anlatıcılarının gösterileri, yaratıcı atölye çalışmaları, söyleşiler, konserler ve seyirci sohbetlerinin yer alacağı festival, Haldun Taner'in yazdığı, Erdal Ozan Metin'in yönettiği, Kent Tiyatrosu'nca sahnelenecek, "Vatan Kurtaran Şaban" oyununun prömiyeriyle başlayacak.

Festivalde, ünlü yönetmen Theodoros Terzopoulos'un "Alarme", Portekizli yönetmen Tiago Rodrigues imzalı Portekiz-Fransa ortak yapımı "Antony and Cleopatra" oyunları da sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel

Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Festival ankara

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