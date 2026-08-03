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Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik

Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran savaşıyla ilgili kararı ve müzakerelerin yeniden başlayacağını duyurması piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Haftaya petrol fiyatları yüzde 5'i aşan düşüşle başlarken, altının ons fiyatında yükseliş kaydedildi.

Abd Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin 3 Ağustos Pazartesi günü yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu belirtti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair beklentisini dile getirdi.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD’nin İran’a yönelik saldırıları durdurmasının yansımaları haftanın ilk fiyatlamalarında doğrudan etkisini gösterdi. Bu gelişmelerin ışığında Brent petrol, TSİ 06.00 itibarıyla 83,35 dolardan fiyatlandı. Petrolde yaşanan günlük düşüş yüzde 5 seviyesini aştı.

ALTIN GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Altın fiyatlarında ise yukarı yönlü bir ivme gözlemlendi. Temmuz işlemlerini 4 aylık düşüşün ardından yüzde 0,94 primle kapatan ve cuma gününü 4.045 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, bu sabah TSİ 06.00 itibarıyla güne 4.063 dolardan başlangıç yaptı.

Kaynak: Haberler.com
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