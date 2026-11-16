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Estonya, işgal riskine karşı dijital devlet hizmetlerini Lüksemburg'dan sürdürecek

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Estonya, işgal veya veri merkezlerinin devre dışı kalması halinde kamu hizmetlerini bulut üzerinden ülke dışından sürdürmeyi hedefliyor. Lüksemburg'daki veri merkezindeki yedekler, krizde devletin faaliyetlerini sürdürmesi için kullanılacak.

Estonya, topraklarının yabancı bir güç tarafından işgal edilmesi veya veri merkezlerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda devletin dijital hizmetlerinin ülke dışından kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Politico haber sitesinde yer alan habere göre, Estonya hükümeti, kamu hizmetlerinin kriz durumlarında bulut sistemleri üzerinden yürütülebilmesini ve devletin dijital altyapısının ülke dışında da çalışır durumda kalmasını hedefliyor.

Yeni strateji kapsamında hükümet, uluslararası bulut bilişim hizmeti sağlayıcılarından ve kendi devlet bulut platformundan yararlanarak kamu hizmetlerinin ülke dışından da yürütülebilmesini sağlayacak sistemler geliştiriyor.

Söz konusu sistemlerin Estonya'nın Lüksemburg'da bulunan ve devletin kritik dijital verileri ile kamu kayıtlarının güvenli biçimde yedeklendiği veri merkezine ve Avrupa'daki diğer noktalara taşınması planlanıyor.

Estonya'nın "veri elçiliği" olarak adlandırılan Lüksemburg'daki merkezde halihazırda vatandaş kayıtları, tapu kayıtları ve hukuk mevzuatı dahil ülkenin dijital altyapısının yedek kopyası bulunuyor.

Yeni planla, bu verilerin yalnızca korunması değil, kriz sırasında devletin faaliyetlerini sürdürmek için kullanılabilmesi amaçlanıyor.

Estonya'nın eski Dijital Altyapı ve Siber Güvenlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Tonu Grunberg, ülkenin kamu hizmetlerini, veri merkezlerinin imha edilmesi veya yabancı askerlerin ülke topraklarında bulunması ve devletin faaliyetlerini sürdürememesi durumunda bulut sistemlerine taşımayı hedeflediğini söyledi.

Grunberg, kritik kamu hizmetlerinin olası bir kriz durumunda da çevrim içi kalmasının hedeflendiğini vurguladı.

Rusya ile sınır komşusu olan Estonya, Moskova'nın siber saldırıları ve sabotaj girişimleri dahil hibrit faaliyetlerine karşı uyarılarda bulunmuştu.

Estonya, Rus istihbaratının talimatıyla ülkedeki savunma şirketlerinden Threod Systems'e sabotaj girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle 1 Aralık itibarıyla Rusya ile tüm sınır kapılarını kapatma kararı almıştı.

Kaynak: AA
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