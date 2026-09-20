Eskişehir Sivrihisar'da 11. Hava Gösterileri Türk Yıldızları ile sona erdi

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Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen "Sivrihisar Hava Gösterileri" sona erdi.

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneği tarafından "SHG Airshows" adıyla organize edilen gösterilere, Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları etkinlikte gösteri yaptı.

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı akrobasi uçağı da gökyüzünde yerini aldı.

Organizasyonda, Vietnam gazisi U-H1 helikopteri, Boeing Stearman çift kanatlı tayyareler, P-51 Mustang ve Spitfire Mk 9 gibi tarihi uçaklar da gökyüzünde gösteri sundu.

Etkinlikte, hava taşıtı gösterilerinin yanı sıra planör, paramotor, model uçak gösterileri ve paraşüt atlayışları da yer aldı.

Türkiye'nin yerli uçak üretiminin öncülerinden Nuri Demirağ'ın 1936 yılında ürettiği, onun adını taşıyan "Nu.D-36" adlı eğitim uçağının replikası ve Türk havacılığının öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un kendisi gibi pilot olan torunu Lee Vecihi Maxson'ın kullandığı, dedesi tarafından 1931'de tasarlanıp imal edilen ilk sertifikalı Türk yapımı uçak Vecihi 14'ün replikası, birlikte gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA