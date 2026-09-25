Eskişehir Seyitgazi'de havacılık ve uzay şenliği kırsaldaki öğrencilerle başladı

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Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen "Kırsaldan Gökyüzüne Atılan Adım: Havacılık ve Uzay Şenliği" projesinin açılışı Seyitgazi Cevizli Ortaokulunda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AR-GE Birimi personeli Dr. Funda Çıray Özkara'nın yürütücülüğündeki projeyle kırsal bölgelerde öğrenim gören çocuk ve gençlerin bilimsel meraklarının desteklenmesi, havacılık ve uzay bilimlerine yönelik farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Türkiye genelinde desteklenen 237 proje arasında yer alan şenlik kapsamında öğrenciler, iki gün boyunca havacılık ve uzay temalı 8 farklı atölyeye katıldı.

Cevizli Ortaokulunda düzenlenen etkinliklerde ayrıca TÜBİTAK ve TEKNOFEST projelerinin tanıtımı, sergi ve model tasarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Açılış programına Seyitgazi Kaymakamı Akgün Corav, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Rıdvan Eser, kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Seyitgazi Kaymakamlığı, Eskişehir Teknik Üniversitesi ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin paydaşlığında yürütülen proje kapsamında, 28 Eylül'de Cevizli Ortaokulu bahçesinde bilim söyleşisi ve gece gökyüzü gözlemi yapılacak.

Şenlik alanı, Seyitgazi ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaretine de açık olacak.

Kaynak: AA