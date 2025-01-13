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Eskişehir Şehir Hastanesi, Akreditasyon Belgesi Aldı

Eskişehir Şehir Hastanesi, Akreditasyon Belgesi Aldı
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Eskişehir Şehir Hastanesi, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akredite edilerek, tüm bloklarıyla akredite olan şehir hastanesi unvanını aldı. Törende Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını vurguladı.

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından belirlenen standartları karşılaması dolayısıyla tüm bloklarıyla akredite olan şehir hastanesi unvanı alan Eskişehir Şehir Hastanesine düzenlenen törenle akreditasyon belgesi verildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, son yıllarda Türkiye'de sağlık hizmetlerinin kalitesinde önemli değişim ve dönüşüm gerçekleştiğini söyledi.

Aksoy, vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin daha üst noktaya çıkması bakımından yeni oluşturulan şehir hastanelerinden birinin de Eskişehir'de 2018 yılında hizmete girdiğini kaydederek, "Hizmete açıldığı günden itibaren verdiği hizmetlerle diğer hastanelerimize göre farklılıklar gösteren bir boyuta kendisini taşıdı. Bugün de daha farklı bir konuda yeni bir süreci başlatmış olmasının bu anına hep birlikte tanıklık ediyoruz." diye konuştu.

Hastanenin akreditasyon belgesi alması için 2 yıldır büyük bir çalışma ortaya konduğunu dile getiren Aksoy, "Mutlaka birçok kriteri yakalamak adına hastane yönetimi ve çalışanları özveriyle faaliyetlerine devam ettiler. Bu süreci yöneten herkese teşekkür ediyorum. Bu hizmette kaliteli bir sunumun gerçekleşeceğinin bir belgesi. Vatandaşa ve sağlık çalışanlarına belirli bir standardı ortaya koyan bir belge. Bu belgenin ilimize kazandırılmış olmasından ben de büyük bir memnuniyet duydum. Amacımız, vatandaşa sunduğumuz sağlık hizmetlerimizi çok daha iyi noktaya taşıyabilmek. Bunu da geliştirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSKA Başkanı Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel ise Eskişehir Şehir Hastanesinin TÜSKA tarafından akredite edilen 17'nci hastanesi olduğunu belirterek, "Bu hastanemizin önemli bir özelliği var. Tüm hizmetlerinin aynı anda sunulduğu bir hastaneyi ilk defa akredite ediyoruz. Bu sizin başarınız. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Türkiye'de 1566 hastane olduğunu söyleyen Şenel, "Bu hastanelerimizin sadece 17 tanesi şu ana kadar akredite oldu. Bu oranı görerek aslında ne kadar büyük bir başarıya imza attığınızı hem il hem yöneticiler hem de çalışanlar olarak ortaya koymuş oluyoruz. Hastanemizin 1150 yatak sayısı ve 3 bin 755 çalışan hizmet verdiğini görüyoruz. Hakikaten birkaç hastanenin birleşiminden bir rakamı ifade ediyor. O açından bu başarıyı özellikle takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici de hastanenin Türkiye'de açılan 7'nci şehir hastanesi olduğuna değinerek, "2018 yılında hizmete giren hastanemiz, o günden bu yana gerek nitelik gerekse nicelik olarak sağlık hizmeti açısından büyüdü. Bu belgenin alınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Fatih Alper Ayyıldız da 2 yıllık emeğin sonucunda elde ettikleri başarıyı paylaşarak büyütmek için bir araya geldiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte hepinizin çok fazla emeği oldu. Hasta, çalışan güvenliğini ön plana alarak kaliteli ve verimli bir hizmet verebilmek, şehrimize, ülkemize daha kaliteli bir hizmet sunabilmek amacıyla bu programa başvurduk."

Konuşmaların ardından TÜSKA Başkanı Şenel tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Ayyıldız'a akreditasyon belgesi takdim edildi.

TÜSKA Başkanı Şenel ve Vali Aksoy'un birbirlerine hediye takdim etmesinin ardından tören, günün anısına pasta kesilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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