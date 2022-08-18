Eskişehir haberleri! ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: "Yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz" Güncel Haberler Eskişehir yerel gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir-Sarıcakaya Yol Şantiyesi'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir- Sarıcakaya Yol Şantiyesi'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Güncel Kaynak: AA / Volkan Bayraktar Adil Karaismailoğlu Sarıcakaya Eskişehir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Eskişehir haberleri! ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: 'Yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz' - Haberler

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