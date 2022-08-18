Eskişehir haberleri! ESKİŞEHİR - Bakan Karaismailoğlu: "Yerli ve milli imkanlarla kendi uydusunu geliştiren 10 ülkeden biri olma yolunda ilerliyoruz"
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Eskişehir yerel gündem haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir-Sarıcakaya Yol Şantiyesi'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eskişehir- Sarıcakaya Yol Şantiyesi'nde incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA / Volkan Bayraktar - Güncel