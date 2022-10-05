Eskişehir gündem haberleri | Eskişehir'deki dolandırıcılık davasının görülmesine devam edildi

Eskişehir yerel gündem haberine göre Müzisyen Safiye Soyman, Faik Öztürk ile şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat'ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmalarına Eskişehir'de devam edildi.

Müzisyen Safiye Soyman, Faik Öztürk ile şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat'ın dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanmalarına Eskişehir'de devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına davacılar ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık ise mahkeme salonuna gelmedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar hakkında "tacir veya şirket yöneticiliği ile dolandırıcılık yaptıkları" suçlamasına ilişkin delil elde edilemediğinden ve suç ispat edilemediğinden beraat talebinde bulundu.

Avukatlar ise mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatların talebini kabul ederek duruşmayı 18 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 2016 yılında "Safiye Soyman Dinlenme Tesisi" adıyla açılan tesis, bir süre sonra kapanmıştı.

Dinlenme tesisi için Eskişehir'deki bir toptancıdan ürün aldıkları ve parasını ödemedikleri iddia edilen Safiye Soyman, Faik Öztürk ve şirket yöneticisi olduğu belirtilen Berrin Canbolat hakkında firma sahibinin şikayeti üzerine soruşturma başlatılarak iddianame hazırlanmıştı.

Soyman ve Öztürk iddianamede yer alan ifadelerinde, dinlenme tesisi şirketiyle reklam yüzü ve isim hakkı olarak anlaştıklarını, herhangi bir ticari alışverişte bulunmadıklarını ileri sürmüştü.

İddianamede Soyman, Öztürk ve Canbolat hakkında 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.