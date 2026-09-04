Haberler

Eskişehir'de Otomobil Çarpan 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Otomobil Çarpan 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Vişnelik Mahallesi Seda ve Çolpan sokakları kesişiminde F.A.B'nin (40) kullandığı 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ile 3 yaşındaki kızı Elif Mavi'ye çarptı.

Kazada, anne ve kızı yaralandı.

Önce çevredekiler tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen, daha sonra ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan Elif Mavi Avli, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.A.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

2 gün önce doğum gününü kutlamış

Avli'nin cenazesi, Eskişehir Asri Mezarlığı'ndaki 100. Yıl Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Elif Mavi Avli'nin 2 Eylül'de 3'üncü yaş gününün kutlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı
Silivri'deki gemi kazasında kaptandan ilk ifade: Onlar bize çarptı

Gemi kazasında olayın seyrini değiştirecek ifade! Kaptan başka konuştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı

Güle güle Çağlar! İşte yeni takımı
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler

Bir tomar değil, metrelerce para! 300 doların karşılığı görenleri şaşkına çevirdi

Bir tomar değil, metrelerce para! Bir kaç doların karşılığı şaşırttı
Leroy Sane'den Galatasaray'ı kızdıracak hamle

Ne yapıyorsun Sane? Aman taraftarlar görmesin
Aile içi tartışmada oğlunu ve gelinini vurdu

Oğlunu ve gelinini hiç acımadan tüfekle vurdu