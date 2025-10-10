Eskişehir'de Falçatayla Çocuk Yaralama ve İntihar Girişimi Davası

Eskişehir'de arkadaşının 1,5 yaşındaki oğlunu falçatayla yaraladığı, ardından kendi evini ateşe verip intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla yargılanan Habib Kara hakkında savcı, 44 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Habib Kara tekerlekli sandalyeyle getirildi. Duruşmada, yaralanan çocuğun ailesi, komşular ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Kara'nın "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "kişiyi hürriyetten yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından 23 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki avukatı İsmail Doğancan Çıra, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin olay günü müvekkilinin evine geldiğini belirterek, "Şüpheli kendi ailesinden 10 milyon lira istiyor. Şüphelinin ailesi ise bu parayı vermiyor. Kendisi fırın işletiyor ve müvekkilin köpeklerine sık sık ekmek getiriyor. Olay günü yine elinde poşetle müvekkilin evine geliyor, müvekkil de ekmek getirdiğini zannediyor." dedi.

Çıra, şüphelinin elindeki poşeti köpeklerin önüne attıktan sonra eve girdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Evin içinde koltukta oturan müvekkilimin oğlunun boğazına falçata dayıyor ve bir not göstererek, 'Bu abimin numarası, abimi ara, eğer abim 10 milyon lira vermezse senin çocuğunu öldüreceğim' diyor. Müvekkilim abisini arıyor, ancak yaşanan bağırış çağırış esnasında anlaşamıyorlar. Müvekkilim şüphelinin boş anını yakalayarak üzerine atlıyor, çocuğunu elinden kurtarıyor ama çocuğun boğazı kesilmiş halde kalıyor."

Yaralanan çocuğun hastaneye kaldırıldığını, şüphelinin ise olay yerinden kaçtığını dile getiren Çıra, "Şüpheli kendi evine gidip doğal gaz vanalarını açarak evi patlatmaya çalışıyor. Ardından eve benzin döküp yangın çıkarıyor ve çatıdan atlayarak intihara teşebbüs ediyor." diye konuştu.

Olay

Kentte börekçi dükkanı işleten Habib Kara, ocak ayında çocukluk arkadaşı İsmail Y'nin Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evine gidip, İsmail ve Sibel Y. çiftinin 1,5 yaşındaki oğlunun boğazına falçata dayayarak İsmail Y.'den ağabeyi Nurettin Kara'yı arayıp kendisi için 10 milyon lira istemesini talep etmiş, İsmail Y'nin telefonu kapatan ağabeyiyle yaşanan tartışma sırasında çocuğunu kurtarmaya çalıştığı, bu esnada sanığın falçatayı çocuğun boğazına çekerek yaraladığı öne sürülmüştü.

Kara'nın daha sonra evden kaçtığı, Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde doğal gaz vanalarını açarak patlama girişiminde bulunduğu, ardından evi ateşe verip binanın terasından atlayarak intihara teşebbüs ettiği belirlenmişti.

Olayda yaralanan Habib Kara ve 1,5 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alınmış, Kara taburcu edilmesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.