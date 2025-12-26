Haberler

Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı

Eskişehir'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş ve trafik denetimlerinde, 453 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 34 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, bir kişide yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 ekip ve 90 personelin katılımıyla Eskibağlar ve Yenibağlar mahallelerinde geniş çaplı asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 453 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 104 araç kontrol edildi.

Yapılan denetimde, 1 kişinin üzerinde 34 sentetik uyuşturucu ecza hap ele geçirilirken, 1 kişinin de yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
