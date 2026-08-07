Eskişehir'de Üç Araçlı Kazada 1 Ölü, 2 Yaralı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde otomobil, tır ve çöp kamyonunun karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi Zümrüt Caddesi'nde O.B. idaresindeki 64 NF 359 çekici plakalı tır, S.S.U. yönetimindeki Odunpazarı Belediyesine ait 26 ALG 499 plakalı çöp kamyonu ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 RF 544 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kazanın olduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Zarife E'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.
Çarpmanın etkisiyle yaralanan çöp kamyonunun sürücüsü S.S.U. ile otomobil sürücüsü ambulanslarla kaldırıldıkları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.