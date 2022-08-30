AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın kaçış planı deşifre oldu! Muğla'dan Yunanistan'a geçecekmiş
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AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun özel görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan boşanma aşamasındaki eşi Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban, dün yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı. Bugün sorgusuna başlanan Ünsal'ın kaçış planı deşifre oldu. Ünsal'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalananeski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Milas'a kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi. Ban, Muğla'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzergahları kullandı.
Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Muğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi. Malta bandralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum Marina'ya geleceği, buluşmanın ardından Ünsal Ban'ın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi.
Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının Ban'ın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi. Kaptan ve mürettebat da polis ekiplerince gözaltına alındı.
Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesini zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan Ünsal Ban'ın "ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu" ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi.