Eski Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan Vefat Etti

19. Dönem SHP Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Demokrasi ve temel haklar alanında çalışmalar yapan Nacitarhan, Kars Kalkınma Vakfı Başkanlığı görevinde de bulunmuştu.

19. Dönem SHP Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan, 82 yaşında, Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kars'ın Göle ilçesinde 1944 yılında doğan Zeki Nacitarhan, 1991 genel seçimlerinde SHP'den milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Nacitarhan, demokrasi, temel hak ve özgürlükler alanlarında çalışmalar yaptı.

Kars Kalkınma Vakfı Başkanlığı ve il başkanlığı görevlerinde de bulunan Nacitarhan, evli ve iki çocuk babasıydı.

Kaynak: ANKA
Şanlıurfa'da liseye silahlı baskın! 16 kişi yaralandı, saldırgan intihar etti

Liseye silahlı baskın! Çok sayıda yaralı var, saldırgan intihar etti
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha

Ortalığı yıkan sözlerini gölgede bıraktı! Kapıyı açarken olay cümle

Scarlett Johansson’dan sektör eleştirisi: Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım

"Baştan çıkarıcı kadın rollerine sıkıştırıldım"
Sadettin Saran çıldırdı: Takımı paraya boğacak

Aldığı karar öyle böyle değil! Herkesin ağzı açık kaldı

Trump siparişini getiren kuryeye 4 bin 500 lira bahşiş verdi

Trump siparişini getiren kuryeye bakın kaç lira bahşiş verdi
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha

Ortalığı yıkan sözlerini gölgede bıraktı! Kapıyı açarken olay cümle

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki

Meloni sessizliğini bir bozdu pir bozdu! Trump'ı şoke eden tepki
Gana'da takım otobüsüne silahlı saldırı: futbolcu Dominic Frimpong hayatını kaybetti

Genç futbolcuya mezar olan otobüs! Kaçarken kafasına sıktılar