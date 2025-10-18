Eski KKTC Bakanı Bozkurt'tan Kıbrıs Türklerinin Varlığına Dikkat Çekti

Eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Kültür Bakanı İsmail Bozkurt, Kıbrıs Türklerinin varlığının hala ciddi tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, "Bir anda Kıbrıs Türklerinin bu adadaki varlığı kaybolabilir, öyle bir tehlikedir. Bunu giderecek tek etken de Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye Cumhuriyeti'nin fiilen burada olmasıdır, askerinin burada olmasıdır." dedi.

Eski KKTC Turizm ve Kültür Bakanı Bozkurt, ülkede yarın düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde AA muhabirine yaptığı değerlendirmelerde, "KKTC bağlamında her seçimi devletleşme sürecinin yeni bir adımı olarak görüyorum." ifadesini kullandı.

Bozkurt, ülkenin içinde bulunduğu tanınırlık sorunu nedeniyle seçimlerin kendileri için önem arz ettiğini belirtti.

Ülkede demokratik bir ortam geliştirmeleri sayesinde ciddiye alındıklarını dile getiren Bozkurt, Yunanistan ve Rum kesiminin seçimleri ciddiye aldığını, Rumların müdahale girişimlerinde bulunduğunu vurguladı.

Kıbrıs'ta Türk varlığının iki nedeninden birinin Kıbrıs Türklerinin uzun, meşakkatli ve destansı mücadelesi olduğunu fakat bunun sonuca ulaşmak için yetersiz kaldığını kaydeden Bozkurt, "Belirli bir sonuca gitmesi için ana vatan bildiğimiz Türkiye'nin bir noktada işe girmesi gerekirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin 1974 müdahalesi gerçek anlamda Kıbrıs Türkleri için bir kurtuluştur." görüşünü paylaştı.

Bozkurt, Kıbrıs Türklerinin varlığının hala ciddi tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, "Bir anda Kıbrıs Türklerinin bu adadaki varlığı kaybolabilir, öyle bir tehlikedir. Bunu giderecek tek etken de Türkiye Cumhuriyeti'dir, Türkiye Cumhuriyeti'nin fiilen burada olmasıdır, askerinin burada olmasıdır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlara Kıbrıs Türklerinin varlığının korunması konusunda güvenemeyeceklerinin altını çizen Bozkurt, iç politikadaki meselelerin bununla karıştırılmaması ve Türkiye'yle ilişkilerin bu bağlamda görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Bozkurt, Kıbrıs Türklerinin Türkiye'den kopmama konusunda ortak paydada buluşması gerektiğine işaret ederek, Ada'da federal kurumlarla ortak bir devlet oluşturulmasının mümkün olmadığını, bunun ancak bir ütopyada başarılabileceğini belirtti.

KKTC ve Türkiye, dışarıya karşı tek ses olmalı

Dünyanın karmaşık bir halde olduğuna ve "orman kanunu"nun uluslararası hukukun yerini aldığına dikkati çeken Bozkurt, bu nedenle ülke içinde birlikte hareket edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin dışarıya karşı aynı sesi vermesi gerekir diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye dışında tek bir devletin dahi KKTC'yi tanımasının çok büyük adım olacağının altını çizen Bozkurt, bunun için yapılan girişimlerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Bozkurt, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) önemli bir platform olduğunu kaydederek, "Biz kopamayız. Biz kim ne derse desin Türküz." dedi.

Kıbrıs'ın konumu itibarıyla Türkiye için önem arz ettiğini ve Türk devletleri için de aynısının geçerli olduğunu dile getiren Bozkurt, "Türk devletlerinin Akdeniz'de bir kapısının olması kadar muhteşem bir şey olmadığını düşünüyorum. Bütün dünya Kıbrıs'ı önemsiyor." şeklinde konuştu.

Bozkurt, İngilizlerin hala Ada'dan çekilmediğini ve ABD'nin Kıbrıs'a ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, konumu itibarıyla ehemmiyet arz eden ülkelerinin, Türkiye'nin milli güvenliği için de önemli bir unsur olduğunu aktardı.