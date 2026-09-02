Kara Cuma Komutanı Meclis'e Hazırlanıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 2014'teki saldırıları ve işgalinde "Kara Cuma" katliamının komutanı olarak tanınan, ordudan ayrıldıktan sonra Gazze için "tek çözüm göç" sloganıyla aşırı sağcı partisini kuran eski tuğgeneral Ofer Winter, yaklaşan genel seçimlerde barajı aşarak Meclise girmeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgilere göre, 2014'teki Gazze saldırılarında "Kara Cuma" katliamındaki rolü ve "Mesihçi" söylemleriyle tartışmaların odağı haline gelen Winter, "Amcha Yisrael" ( İsrail Halkı) adlı partisini 25 Ağustos'ta tanıttı.

Winter, Filistin halkına karşı daha fazla baskı, şiddet, Filistinlilerin özellikle de Gazze'dekilerin zorla göçünü ve etnik temizliğini savunuyor.

Sağ blokta oyların dağılmasıyla 61 sandalyelik hükümet çoğunluğunu kaybetmekten korkan Netanyahu'nun birleşme baskılarına karşı duran Winter, sağ seçmene hitap eden bağımsız bir partiyle seçim yarışına girdiğini duyurdu.

Haaretz'e göre Winter'ın 25 Ağustos 2026'da kurduğu "Amcha Yisrael" partisinin ismi, Yahudi kutsal metinlerine dayanıyor.

Winter, partisinin açılışında Filistinlilere yönelik politikasını, "Burada asla bir Filistin devleti olmayacak. Gazze'de tek bir çözüm var: Göç." sözleriyle açıkladı.

Gazze'deki Filistin halkının etnik temizliğini ve zorla göçünü talep eden söylemleriyle Winter, İsrail siyasetinin Yahudi üstünlükçü aşırı sağına yerleşiyor.

Winter, 7 Ekim 2023'teki "Aksa Tufanı"ndan sorumlu siyasi ve askeri-güvenlik bürokrasisine İsrail'i yeniden inşa etme konusunda güvenilemeyeceğini, geleneksel siyasetin değişmesi gerektiğini savunuyor.

Partinin aday listesi bu mesajı yansıtacak şekilde tasarlandı. Liste; İsrailli esirlerin yakınlarını, yedek askerleri, eski subayları ve 7 Ekim sonrası sınır bölgelerinden tahliye edilen İsraillileri içeriyor.

Arap kökenli, İsrail yanlısı eski asker Yosef Haddad da listede

Listenin ikinci sırasında uluslararası alanda İsrail savunuculuğu yapan Hristiyan Arap kökenli eski asker Yosef Haddad yer alıyor.

i24'ün haberine göre, dini siyonizm akımının önde gelen hahamlarından Şlomo Aviner, bu durumu eleştirerek, "İkinci sırasında bir goy (Yahudi olmayan) olarak Yosef Haddad'ın yer aldığı bir partiye oy vermek yasaktır. O, İsrail'de bir lider olamaz." ifadelerini kullandı.

Winter ise Haddad'ın arkasında durarak, "Savaşmaya ve yaralanmaya layık olan kişi, liderliğe de layıktır." yorumunu yaptı.

Anketlerde barajı aştığı ve 4-6 vekil çıkaracağı tahmin ediliyor

Yapılan ilk kamuoyu yoklamalarında 4 ila 6 milletvekili çıkaracak oy oranına ulaştığı görülen Winter, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ortağı olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in partisini baraj altına, meclis dışına itebilir. Bu yönüyle Winter'ın partisi, İsrail sağındaki güç dengelerini şimdiden sarstı.

Winter, partinin "sağ kampın açık ve kesin bir parçası olduğunu, mümkün olduğunca fazla siyonist ortakla, mümkün olan en geniş sağ hükümeti kurmak için her şeyi yapacaklarını" ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sağ oyların bölünmemesi adına yaptığı "küçük partilerin mevcut büyük partiler çatısı altında birleşmesi" çağrısına karşı çıkan Winter, bağımsız bir liste ile seçim yarışına girdi.

Winter, konuşmalarında başbakanlık için Netanyahu'yu önereceğini söylese de seçim sonuçlarında sağ blokta herhangi bir koalisyon hükümetine girmeyi de hedefliyor.

Ben Gvir'in ortak listeyle seçime girmemesi Netanyahu'yu endişelendiriyor

Yaklaşan genel seçimler öncesinde sağ bloktaki irili ufaklı partilerin ortak bir liste oluşturmaksızın sandığa ayrı ayrı gideceklerini açıklaması, Başbakan Netanyahu cephesinde ciddi bir paniğe yol açtı.

Sağ seçmenin oylarının yüzde 3,25'lik seçim barajının altında kalarak "heba olmasından" endişe eden Netanyahu'nun "sağ bloğu kurtarmak için birleşin" çağrısına ilk ve en sert darbe ise kendi kabinesinden geldi.

Koalisyon hükümetinin kilit ortaklarından Yahudi Gücü lideri aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile kesinlikle ortak bir liste yapmayacağını ve seçim yarışına tek başına gireceğini duyurdu.

Ben-Gvir'in Netanyahu'nun arabuluculuk ve toplantı davetlerini geri çevirerek ayrı liste kararının "nihai ve kesin" olduğunu ilan etmesi, iktidardaki Likud Partisi ile koalisyon ortakları arasındaki gerilimi tırmandırdı.

Winter'ın Netanyahu'ya kırgınlığı var

Emekli Korgeneral Gadi Eisenkot'a şiddetle karşı çıkan ve şu anda Netanyahu'yu tercih eden Winter'in, asker üniforması giydiği dönemde Başbakan'a karşı kişisel kırgınlıkları da bulunuyor.

Eisenkot ve diğer iki genelkurmay başkanı onu terfi ettirmeyi reddederken başbakanlık koltuğunda Netanyahu oturuyordu.

Anketler ayrıca Winter'in partisinin Netanyahu'nun partisi Likud'un tabanından küçük bir pay alabileceğine işaret ediyor.

Ofer Winter kim?

Ofer Winter, Macaristan kökenli Aşkenaz Yahudisi bir aileden geliyor ve dindar siyonist hareketin en önemli askeri hazırlık kurumlarından biri işgal altındaki Batı Şeria'daki Bnei David Askeri Akademisi'nde askeri kimlikle yetişti. Söz konusu okul, "Yahudi üstünlükçülüğünü" savunan aşırı sağcı görüşleriyle biliniyor.

Winter, 1990'da özel kuvvetlere gönüllü katılarak orduya girdi.

İsrail'in 2014'teki Gazze saldırısında "Kara Cuma" katliamındaki rolüyle bilinen Winter, bu savaşta Givati Tugayı Komutanı olarak görev aldı ve Filistin topraklarına girmeden önce askerlerine dini metinlerden alıntılar yaptı.

Ofer Winter, Temmuz 2016'da tuğgeneral rütbesine terfi ettirildi.

Bununla birlikte Winter, iki defa tümgeneralliğe terfisinin engellenmesinin ardından 2024'te emekli olarak ordudan ayrıldı.

Ordudan ayrıldıktan sonra sağcı, dinci-milliyetçi çevrelerle birlikte subay adaylarına ve yeni mezunlara dersler vermeye devam eden Winter, bu eğitimleri siyasi bir kürsüye çevirdi.

Haaretz'in haberine göre Winter, derslerinde hem eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi hem de yaklaşan seçimlerde muhalefetin en güçlü isimlerinden olan emekli Korgeneral Gadi Eisenkot'u açıkça hedef aldı.

Winter, terfisinin engellenmesini seçimlerde Netanyahu'nun yerine geçecek en güçlü muhalefet adaylarından biri olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'a yüklüyor ve siyasi hesapların terfisini tıkadığını ima ediyor.

Basında, Winter'in siyasete girişinin bir tür kişisel intikam unsuru da barındırdığına dikkati çekiliyor.

Kaynak: AA