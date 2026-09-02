Haberler

Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor

Süper Lig devinden bir bomba daha! Anlaşma tamam geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Rangers forması giyen Nicolas Raskin için önemli mesafe katetti. Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, İskoç ekibiyle satın alma opsiyonlu kiralık transfer konusunda prensip anlaşmasına vardı. Taraflar son detayları görüşüyor.

Beşiktaş, transfer döneminin son bölümünde orta saha için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Rangers forması giyen Nicolas Raskin'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

RANGERS İLE PRENSİP ANLAŞMASI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş, 25 yaşındaki Belçikalı futbolcunun transferi konusunda Rangers ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüpler arasında son detaylar üzerinde görüşmeler devam ederken anlaşmanın satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı belirtildi.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Raskin'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Rangers Teknik Direktörü Derek McInnes, Belçikalı futbolcuyu Jablonec ile oynanan UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının kadrosuna dahil etmedi.

McInnes, Raskin'in sakatlığının bulunmadığını ancak transfer döneminin sonuna yaklaşılırken oyuncuya yönelik ilginin artması nedeniyle Glasgow'da bırakıldığını açıklamıştı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Rangers, Nicolas Raskin'i 2023 yılında Standard Liege'den kadrosuna kattı. Belçikalı orta sahanın İskoç ekibiyle sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen Raskin, Belçika Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Kulüpler arasındaki son detayların çözüme kavuşması halinde 25 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan girdiği yanlış yoldan dönmeli

Erdoğan'dan Yunanistan'a ültimatom gibi uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum

Erdoğan'dan YPG'nin feshine ilk yorum! Bir ismi özellikle tebrik etti
Melih Gökçek, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafize Gaye Erkan hakkında suç duyurusu! 'Bakan olacağım' deyip komşularını ölümle tehdit etti iddiası

Eski Merkez Bankası Başkanı "Bakan olacağım" deyip ölümle tehdit etti
Okulun ilk gününe böyle geldiler! Ülkede tartışma başladı

Ülke fena karıştı! Fotoğrafları tek tek paylaşıp ateş püskürdüler
Nijer'deki askeri hareketlilikte bomba iddia! 4 ülkenin adı verildi

Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti

AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yabancıyla buluştuğu için hedef oldu! Etraflarını böyle sardılar

Genç kadını o halde görenler telefona sarıldı! Nedeni pes dedirtti
İran'da bombalar susmuyor! Bilanço ağırlaştı

Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi