Eski eşinin boğarak öldürdüğü Remziye, toprağa verildi

DİYARBAKIR (DHA) - KONYA'dan çocuklarını görmek için gittiği İzmir'de eski eşi Yalçın Polat'ın boğarak öldürdüğü Remziye Tüysüz'ün cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

Konya'da yaşayan Remziye Tüysüz, velayeti babalarında olan 2 çocuğunu görmek için 13 Nisan'da bir süre önce boşandığı Yalçın Polat'ın İzmir'in Bornova ilçesi Merkez Mahallesi'ndeki evine gitti. Aynı günün gecesi Polat'ın oturduğu evin kapısının açık olduğunu görüp içeri giren bir yakını, Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Remziye Tüysüz'ün cenazesi otopsinin ardından yakınlarınca teslim alındı. Diyarbakır'ın Çermik ilçesine getirilen Tüysüz'ün tabutunun üzerine yazma örtüldü. Remziye Tüysüz, Hz. Hüseyin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.