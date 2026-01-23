Ahmet Özer'e 'Kent Uzlaşısı' davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası

"Kent uzlaşısı" davası kapsamında 30 Ekim 2024'te gözaltına alınarak tutuklanan ve "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ahmet Özer, bugün dördüncü kez sanık kürsüsünde yer aldı.

Geçen duruşma mütalaasını sunan savcı Özer'in 15 yıla kadar cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, duruşma savcısının mütalaası doğrultusunda Özer'in terör örgütü üyeliği iddiasıyla bu suçu işlediğine dair 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Özer'in yerel mahkemenin karardan sonra cezaevine girmesi söz konusu değil. İstinaf yolu ise açık.

ÖZER, İBB DAVASINDA DA TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Özer, 704 yıla kadar hapsi istenen ve kamuoyunda "Beşiktaş İddianamesi" olarak bilinen iddianamede adı "suç örgütü lideri" olarak geçen Aziz İhsan Aktaş'ın "etkin pişmanlıktan" yararlanabilmek için verdiği ifadeler kapsamında yürütülen soruşturma nedeniyle "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla 20 Ocak'ta ikinci kez tutuklanmıştı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etmesinin ardından 11 Kasım 2025'te tensip zaptı düzenleyerek, Ahmet Özer'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar vermişti.

Özer, ilk duruşması 27 Ocak'ta Silivri'de görülmeye başlanacak Aziz İhsan Aktaş davasında tutuksuz yargılanacak.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında geçen ekim ayında gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine gönderilen Özer, yargılamanın 3. celsesinde tutukluluk sona erdirilmişti.