Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Eski Eş Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, eski eşi tarafından 6 kurşunla vurulan Emir K. hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası eski koca R.D. gözaltına alındı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde eski eşi R.D. (42) tarafından tabancayla 6 kurşunla vurulan Emir K. (48), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Adapazarı ilçesi Pabuçcular Mahallesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Zonguldak'ta yaşayan ve Sakarya'ya çocuğunun yanına bayram ziyaretine gelen anne Emir K., eski kocası R.D. ile çocuğunun evinde karşılaşınca tartışma ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan tabanca ile eski eşi Emir K.'ya defalarca ateş etti. 6 yerinden vurulan kadın kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emir K., sağlık ekiplerince kaldırılan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eski koca R.D. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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