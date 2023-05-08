Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Bülent Ecevit'in başında bulunduğu 2001-2002 DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti döneminde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Kemal Derviş, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti.

Kemal Derviş'in yaşamını yitirdiği haberinin duyulmasının ardından Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışmalarına değer verdiğim, ülkemizi dünyada başarıyla temsil etmiş değerli bakanımızı, saygıdeğer Kemal Derviş'i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır, ülkemize baş sağlığı diliyorum" dedi.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Türk ekonomist ve siyasetçi Kemal Derviş, 1949 yılında İstanbul'da doğdu. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulu'ndan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesi'nde doktorasını yaptı.

ODTÜ ve Princeton Üniversitesi'nde 1973-77 yılları arasında ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankası'na girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüttü. 2002 yılının ağustos ayında görevinden istifa etti. İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.

Türkiye'de 3 Kasım 2002'de yapılan seçimlerde CHP'den İstanbul Milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski Başbakanı Helen Clark'a devretti.

En son Mart 2005'te 'Daha İyi Bir Küreselleşme' adlı kitabını yayınladı. 2006 yılında da 'Krizden Kurtulma ve Çağdaş Sosyal Demokrasi' adlı kitabını yayınladı. Derviş son yıllarında Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini üstlendi. Ayrıca Derviş, I. Abdülhamid'in sadrazamı Halil Hamid Paşa'nın 7. kuşaktan torunuydu.