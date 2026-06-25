Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede tokalaştı

(TBMM) - 22'nci Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, bugün TBMM'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mutlak butlan kararının ardından Kılıçdaroğlu ve Özel'in ilk karşılaşması olan törende Kılıçdaroğlu ile Özel tokalaştı.

23 Haziran Salı günü, hayatını kaybeden 75 yaşındaki 22'nci Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür, bugün TBMM'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Grup Başkanvekilliği görevinden alınan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın ile CHP milletvekilleri; İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, eski CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce katıldı.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'İN İLK KARŞILAŞMASI

CHP'ye yönelik 21 Mayıs'ta çıkan mutlak butlan kararının ardından, Kılıçdaroğlu ve Özel, ilk kez bu törende bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel son olarak, önceki TBMM Başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un 13 Nisan'da İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninde bir araya gelmişti. Kılıçdaroğlu, orada Özel'in elini sıkmamıştı.

Sür'ün cenaze törenine Özel'in ardından gelen Kemal Kılıçdaroğlu, herkesle tokalaşarak yerine geçti. Özel de Kılıçdaroğlu ile tokalaştı. Özel, Kılıçdaroğlu'na eşlik eden milletvekilleriyle tokalaşmadı. Selamlaşmanın ardından İnce'nin yanındaki yerine geçen Kılıçdaroğlu, İnce ile bir süre sohbet etti.

Saat 11.00 itibarıyla başlayan cenaze töreninde Sür için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından biyografisi okundu ve dua edildi.

GİDERKEN TEMAS KURULMADI

Naaşın katafalktan alınmasının ardından Özel, Sür'ün yakınlarının koluna girerek cenaze aracına kadar kendilerine eşlik etti. Kılıçdaroğlu da kalabalıkla beraber yürüdü. Cenazenin araca bindirilmesinin ardından aileye başsağlığı dileyen Özel, Kılıçdaroğlu ile temas kurmadan Meclis'teki makanına geçti. Kılıçdaroğlu ise basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan aracına binerek Meclis'ten ayrıldı.

Kaynak: ANKA