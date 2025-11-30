Haberler

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
67 yaşındaki Cemal Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi 2 Aralık'ta Giresun'un Çanakçı ilçesinde defnedilecek.

Eski AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Öztürk, Ankara'da tedavi gördüğü Bilkent Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Öztürk'ün cenazesi, 2 Aralık'ta Giresun'un Çanakçı ilçesi Akköy köyünde toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
